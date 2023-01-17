Италия17 января 2023, 05:27 | Обновлено 17 января 2023, 05:39
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Чтобы не ушел. Рома намерена пересмотреть контракт Дибалы
«Волки» не хотят терять нападающего
17 января 2023, 05:27 | Обновлено 17 января 2023, 05:39
68
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Римская «Рома» рассчитывает удержать у себя аргентинского нападающего Пауло Дибалу.
Клуб хочет пересмотреть зарплату форварда с 4,2 млн евро до 6 млн евро, что предусмотрено контрактом. При этом из договора также будет исключен пункт, который предполагает отступные за Дибалу – 12 млн евро для иностранных клубов и 20 млн евро для итальянских.
В текущем сезоне Пауло Дибала провел за «Рому» в Серии А 12 матчей, забил 7 голов.
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