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Италия
17 января 2023, 05:27 | Обновлено 17 января 2023, 05:39
68
0

Чтобы не ушел. Рома намерена пересмотреть контракт Дибалы

«Волки» не хотят терять нападающего

17 января 2023, 05:27 | Обновлено 17 января 2023, 05:39
68
0
Чтобы не ушел. Рома намерена пересмотреть контракт Дибалы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Римская «Рома» рассчитывает удержать у себя аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

Клуб хочет пересмотреть зарплату форварда с 4,2 млн евро до 6 млн евро, что предусмотрено контрактом. При этом из договора также будет исключен пункт, который предполагает отступные за Дибалу – 12 млн евро для иностранных клубов и 20 млн евро для итальянских.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел за «Рому» в Серии А 12 матчей, забил 7 голов.

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Рома Рим Пауло Дибала чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Calciomercato
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