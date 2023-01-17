Чтобы не ушел. Рома намерена пересмотреть контракт Дибалы

Римская «Рома» рассчитывает удержать у себя аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

Клуб хочет пересмотреть зарплату форварда с 4,2 млн евро до 6 млн евро, что предусмотрено контрактом. При этом из договора также будет исключен пункт, который предполагает отступные за Дибалу – 12 млн евро для иностранных клубов и 20 млн евро для итальянских.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел за «Рому» в Серии А 12 матчей, забил 7 голов.