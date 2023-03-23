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  4. Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
Англия
23 марта 2023, 17:41 | Обновлено 23 марта 2023, 18:01
3179
0

Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»

Кевин Кэмпбелл –об игре украинца в рядах «канониров»

23 марта 2023, 17:41 | Обновлено 23 марта 2023, 18:01
3179
0
Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

53-летний бывший нападающий лондонского «Арсенала» Кевин Кэмпбелл высказал мнение о действиях украинца Александра Зинченко в командной схеме команды Микеля Артеты.

«Александр Зинченко? Я хочу просто сказать, что я никогда за свою карьеру не видел, чтобы левый защитник появлялся на правом фланге, проходил к воротам и забивал, как Зинченко сделал это в матче с «Эвертоном».

Он просто играет там, где может повлиять на игру. И Микель Артета доверяет ему, а вы можете видеть, как команда тоже доверяет ему. Джака стал играть лучше, Мартинелли, Жезус, Парти идеально сочетался с ним в центре полузащиты. Какой игрок», – заявил Кэмпбелл.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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