Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»

53-летний бывший нападающий лондонского «Арсенала» Кевин Кэмпбелл высказал мнение о действиях украинца Александра Зинченко в командной схеме команды Микеля Артеты.

«Александр Зинченко? Я хочу просто сказать, что я никогда за свою карьеру не видел, чтобы левый защитник появлялся на правом фланге, проходил к воротам и забивал, как Зинченко сделал это в матче с «Эвертоном».

Он просто играет там, где может повлиять на игру. И Микель Артета доверяет ему, а вы можете видеть, как команда тоже доверяет ему. Джака стал играть лучше, Мартинелли, Жезус, Парти идеально сочетался с ним в центре полузащиты. Какой игрок», – заявил Кэмпбелл.