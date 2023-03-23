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  4. ДЕДЫШИН: «Мы продолжаем развивать системный футбольный клуб»
Украина. Премьер лига
23 марта 2023, 16:57 | Обновлено 23 марта 2023, 18:42
283
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ДЕДЫШИН: «Мы продолжаем развивать системный футбольный клуб»

Гендиректор «Руха» – о тренерских перемещениях в клубе

23 марта 2023, 16:57 | Обновлено 23 марта 2023, 18:42
283
1
ДЕДЫШИН: «Мы продолжаем развивать системный футбольный клуб»
ФК Рух Львів. Виталий Пономарев и Игорь Дедышин (справа)

Генеральный директор футбольного клуба «Рух» Игорь Дедишин прокомментировал назначение Виталия Пономарева главным тренером основной команды клуба и дал оценку другим тренерским перемещениям, которые это назначение за собой повлекло.

«Если коротко охарактеризовать новые назначения в «Рухе», которые мы осуществили сейчас – это продолжение нашей системной работы по развитию клуба. Считаю, что оба вновь сформировавшихся тренерских штаба – то есть главной команды и команды U-19 – являются абсолютно продуктами системы клуба. Это люди, которые прошли с нами определенный путь, воспитывались и развивались здесь.

Это элемент наибольшего удовольствия, наслаждения и гордости, что мы как клуб уже достигли такого уровня, что можем себе позволить сделать ставку на, скажем так, доморощенных и воспитанных клубом специалистов. Но не просто потому, что они наши воспитанники, а потому, что они этого заслужили трудом, развитием, результатами и подходами к работе. Это люди, которые понимают философию клуба, разделяют его принципы и ценности. Для нас это очень важно. Ведь есть основные вещи, на которых мы продолжаем развивать системный футбольный клуб.

Если бы мы приняли какое-нибудь другое решение, мы сами себя бы не поняли. Не дать шанс тренеру, который прошел с клубом довольно длительный путь длиной почти в 3 года, который привлек в наши ряды талантливых футболистов с большим потенциалом и за это время его сильно развил совместно с другими тренерами, было бы неправильно и непорядочно по отношению к нему и той команде людей, которые с ним работали.

Можно утверждать, что у этого тренерского штаба нет такого опыта на уровне Премьер-лиги, как бы хотелось. Но, тем не менее, я считаю, что он достаточно опытный – прежде всего потому, что эти специалисты, в частности, и главный тренер, прошли все этапы становления – от самых маленьких детей до главной команды. Это сложный и тернистый путь, но на нем они получали немалый опыт. Даже те более полугода пребывания в тренерском штабе Леонида Кучука, думаю, тоже пошли на пользу и однозначно добавили неоценимый опыт.

Мы совершенно доверяем им. Сознательно решили не пользоваться приставкой «исполняющий обязанности», для нас Виталий Пономарев – главный тренер клуба, и он этот статус будет сохранять, пока будет приносить пользу, результат и, надеюсь, успехи для футбольного клуба «Рух». Временных людей в клубе мы не видим. Если мы приняли такое решение, значит, мы считаем его стратегическим. И оно должно сделать наш клуб и нашу команду сильнее», – рассказал Дедышин.

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Игорь Дедышин Виталий Пономарев Рух Львов Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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Денис Александров
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