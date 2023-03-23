Роберто МАНЧИНИ: «Хотим вернуться на уровень победного Евро-2020»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от стартового матча отбора на Евро-2024 против Англии (23 марта):

«Мы отлично готовимся к игре и уверены, что Неаполь поддержит нас. Мы хотим хорошо начать в этой квалификации. Представлять сборную – это самое прекрасное, что только может быть.

У нас есть желание вернуться на тот уровень, когда мы выиграли чемпионат Европы, но всё будет зависеть от нас и от нашего желания. Завтра на поле в основном будут игроки, кто выступит на самом Евро. Мы будем вводить новых игроков постепенно, как мы это делали на матчах Лиги наций.

Мы прошли путь от большой радости, такой как чемпионат Европы, до большого разочарования, такого как неучастие на мундиале. Однако нам всё же удалось выйти в «финал четырёх» Лиги наций. Мы выйдем на поле с большим желанием отобраться на следующий чемпионат Европы».