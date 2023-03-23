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23 марта 2023, 14:55 |
1367
3

Девушка Роналду: «Мне повезло, что Криштиану выбрал меня»

Джорджина Родригес счастлива в отношениях со звездным португальцем

23 марта 2023, 14:55 |
1367
3
Девушка Роналду: «Мне повезло, что Криштиану выбрал меня»
Instagram. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Девушка форварда саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, каким является её спутник жизни вне футбола.

«Он прекрасный отец. Также он прекрасный босс, сын, брат. Часто во время еды дома я думаю, как мне повезло, что Роналду выбрал меня для создания этой прекрасной семьи. Я ложусь спать очень счастливой», - сказала Джорджина.

Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». 38-летний португалец подписал с клубом контракт на 2,5 года. Его заработок составляет 200 млн евро в год.

Напомним, ранее Джорджина рассказала, что Криштиану подарил ей на день рождения.

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Источник AS
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Mike000000
Я был бы тоже рад если бы меня выбрал Криш 😂
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+9
GloryUkraine
Цікаво на скільки вистачить Роналду?
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0
Yass
З ранку вже третій пост про Джорджину - в рамках рекламної підтримки міфу про нормальність. Це нормально
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0
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