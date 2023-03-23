Девушка Роналду: «Мне повезло, что Криштиану выбрал меня»

Девушка форварда саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, каким является её спутник жизни вне футбола.

«Он прекрасный отец. Также он прекрасный босс, сын, брат. Часто во время еды дома я думаю, как мне повезло, что Роналду выбрал меня для создания этой прекрасной семьи. Я ложусь спать очень счастливой», - сказала Джорджина.

Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». 38-летний португалец подписал с клубом контракт на 2,5 года. Его заработок составляет 200 млн евро в год.

Напомним, ранее Джорджина рассказала, что Криштиану подарил ей на день рождения.