Девушка Роналду: «На день рождения Криштиану подарил мне свое время»
В январе Джорджине Родригес исполнилось 29 лет
Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, какой подарок ей сделал футболист на день рождения.
«На этот раз он подарил мне свое время. Зачастую мой день рождения совпадал с днем, когда у него был матч. Поэтому очень мало праздников мы проводили вместе. Но в этом году все было иначе. Я почувствовала себя по-настоящему счастливой», - сказала Джорджина.
Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». 38-летний португалец подписал с клубом контракт на 2,5 года. Его заработок составляет 200 млн евро в год.
Напомним, недавно Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.
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