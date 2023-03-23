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23 марта 2023, 12:28 | Обновлено 23 марта 2023, 12:33
161
0

Девушка Роналду: «На день рождения Криштиану подарил мне свое время»

В январе Джорджине Родригес исполнилось 29 лет

23 марта 2023, 12:28 | Обновлено 23 марта 2023, 12:33
161
0
Девушка Роналду: «На день рождения Криштиану подарил мне свое время»
Instagram

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, какой подарок ей сделал футболист на день рождения.

«На этот раз он подарил мне свое время. Зачастую мой день рождения совпадал с днем, когда у него был матч. Поэтому очень мало праздников мы проводили вместе. Но в этом году все было иначе. Я почувствовала себя по-настоящему счастливой», - сказала Джорджина.

Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». 38-летний португалец подписал с клубом контракт на 2,5 года. Его заработок составляет 200 млн евро в год.

Напомним, недавно Криштиану Роналду оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Источник Marca
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