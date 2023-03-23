РОНАЛДУ: «Я был приятно удивлен уровнем чемпионата Саудовской Аравии»
Португальский форвард «Аль-Насра» хвалит свою лигу
38-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил свое мнение об уровне чемпионата Саудовской Аравии.
«Я думаю, вам следует взглянуть на Саудовскую профессиональную лигу по-другому. Я не собираюсь говорить, что по уровню эта лига – как АПЛ. Конечно, это было бы ложью. Но это очень конкурентоспособная лига. Я был приятно удивлен количеству хороших команд в ней и тем, как чемпионат сбалансирован.
Я уверен, что в ближайшие годы эта лига будет четвертой, пятой или шестой по уровню конкуренции в мире», - сказал Роналду.
Отметим, что на счету Криштиану 9 голов и 2 ассиста в 8 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
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