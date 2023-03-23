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23 марта 2023, 10:45 | Обновлено 23 марта 2023, 11:09
188
2

РОНАЛДУ: «Я был приятно удивлен уровнем чемпионата Саудовской Аравии»

Португальский форвард «Аль-Насра» хвалит свою лигу

23 марта 2023, 10:45 | Обновлено 23 марта 2023, 11:09
188
2
РОНАЛДУ: «Я был приятно удивлен уровнем чемпионата Саудовской Аравии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

38-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выразил свое мнение об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

«Я думаю, вам следует взглянуть на Саудовскую профессиональную лигу по-другому. Я не собираюсь говорить, что по уровню эта лига – как АПЛ. Конечно, это было бы ложью. Но это очень конкурентоспособная лига. Я был приятно удивлен количеству хороших команд в ней и тем, как чемпионат сбалансирован.

Я уверен, что в ближайшие годы эта лига будет четвертой, пятой или шестой по уровню конкуренции в мире», - сказал Роналду.

Отметим, что на счету Криштиану 9 голов и 2 ассиста в 8 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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Источник Reuters
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Комментарии 2
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Mike000000
Ну а что бы он еще мог сказать? Они все так говорят.
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+1
Nick.Grabowski
Багато "людей" за значно менші гроші і не таке скажуть про саудівський футбол. 
Де саудівські топ-гравці європейського рівня? Їх нема та не було ніколи. Назвіть хоча би 1-2 саудівських гравців. 
Де саудівські тренери європейського рівня? Їх нема та ніколи не було. 
То який може бути рівень саудівського футболу та їх ліги, якщо цей чемпіонат не виховує та не дає можливостей (не створює умов) розвиватися серйозних фахівцям десятки років?
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