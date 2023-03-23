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Чемпионат мира
23 марта 2023, 04:27 | Обновлено 23 марта 2023, 04:41
28
0

РОНАЛДУ: «После чемпионата мира думал о завершении карьеры в сборной»

Звездный португалец мог сконцентрироваться на выступлениях в клубе

23 марта 2023, 04:27 | Обновлено 23 марта 2023, 04:41
28
0
РОНАЛДУ: «После чемпионата мира думал о завершении карьеры в сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции ответил на вопрос, думал ли он о завершении карьеры в сборной.

«Я не буду врать. В жизни нужно взвешивать все решения. Мы с семьей думали об этом, но потом пришли к выводу, что, несмотря на трудности, нельзя сдаваться. Я смог посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Я многому научился, и я рад вернуться.

Тренер дал понять, что рассчитывает на меня. Я всегда хотел играть. Как вы знаете, он говорил со всеми, в том числе со мной, и я осознал, что мне есть что дать сборной.

Я чувствую это, я хочу этого, и мое желание – вывести Португалию на самый высокий уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда это будет нужно команде», - сказал Роналду.

Напомним, что Криштиану получил вызов в сборную Португалии на матчи квалификации к ЕВРО-2024. Сборная сыграет с Лихтенштейном и Люксембургом 23-го и 26-го марта.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу
Источник Record.pt
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