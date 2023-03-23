Финансовый и управленческий кризис: как владелец Интера тянет клуб вниз

«Интер» выиграл скудетто по итогам сезона 2020/21. В прошлом сезоне «нерадзурри» стали вице-чемпионами Италии, уступив «Милану» лишь 2 очка. В нынешней кампании «черно-синие» удерживаются в тройке лучших команд Серии А и дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. Это хорошие показатели, учитывая то, где был миланский клуб лет 5 назад.

С другой стороны, «Интер» обладает амбициями для того, чтобы бороться за скудетто каждый год, а не только за выход в ЛЧ. У «нерадзурри» амбициозны все: игроки, тренер, руководство, и особенно – генеральный директор Джузеппе Маротта, который постоянно подстегивает команду к достижению лучших результатов. «Черно-синие» действительно проводят нестабильный сезон, но на это есть причины.

Клуб по вине владельца оказался в сложном финансовом положении, из-за чего не может нормально развиваться. «Интер» не может рассчитывать ни на толковые трансферы, ни на улучшение инфраструктуры, от чего в перспективе можно было бы получать больше прибыли. «Нерадзурри» застряли на месте, и дело не только в слабой форме Ромелу Лукаку или нежелании Симоне Индзаги встряхнуть команду в нужный момент. Экономический потенциал очень важный в современном футболе, но у «нерадзурри» он отсутствует.

Итальянское издание Calcio e Finanza утверждает, что президенту «черно-синих» Стивену Чжану грозит тюремное заключение по делу, связанному с его долгом в размере 300 млн евро. Согласно данным источника, Китайский строительный банк (один из крупнейших в мире), обвинил функционера в неуплате долга. При этом банкротом он не является. Кредиторы открыли судебные дела на Чжана в Италии, Гонконге и США. Ему будет грозить тюремное заключение, если суд установит, что он специально скрывал свои доходы, чтобы не платить долги.

Ситуация с президентом «Интера» прямо влияет на клуб. Прошлый финансовый год «нерадзурри» завершили с убытком в 140 млн евро. Даже дальнейшее продвижение «черно-синих» в Лиге чемпионов и выход в ЛЧ на следующий сезон вряд ли спасут их от продажи важных игроков. У итальянцев уже сейчас нет денег на выкуп Лукаку и на новый контракт для Милана Шкриньяра. И форвард, и защитник покинут миланский клуб по окончании сезона, но получится ли подписать футболистов им на замену – большой вопрос.

Но это еще не все кадровые проблемы, с которыми нужно разобраться «Интеру». В июне истекут контракты Самира Хандановича, Эдина Джеко, Данило Д’Амброзио, Стефана де Врея и Робина Госенса. Кроме того, 1 год по соглашению останется у Хакана Чалханоглу, Генриха Мхитаряна, Маттео Дармиана и Алессандро Бастони.

«Нерадзурри» нужны деньги и на продление действующих игроков, и на подписание новых. Но где их взять, если на главном человеке в клубе висит долг в 300 миллионов? За выход в четвертьфинал Лиги чемпионов «черно-синие» получат 20 млн евро. Сумма существенная, но не такая уж и большая, если смотреть на ситуацию в целом.

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Высока вероятность, что состав «Интера» будет серьезно перетасован в межсезонье. Судя по всему, продажи самых ценных игроков на рынке не избежать. «С молотка» могут уйти, например, Дензел Думфрис, Николо Барелла, Марцело Брозович или Лаутаро Мартинес. Подобное уже происходило в 2021-м году. «Нерадзурри» тогда вместе с Чжаном умудрились потерять Лукаку и Ашрафа Хакими сразу после чемпионского сезона. На их продаже «черно-синие» прилично заработали, но состав уже был ослаблен, поскольку и бельгиец, и марокканец играли важные роли в команде.

Антонио Конте тогда понял, что ничем хорошим подобные решения со стороны руководства не закончатся, поэтому покинул клуб. Индзаги никуда не уходит и терпеливо работает с теми, кто есть, хоть и понимает, что перспектив на усиление состава в «Интера» – минимум. При этом специалист еще и подвергается серьезному давлению. Итальянцу прямым текстом говорят, что он лишится своего места, если команда не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Нерадзурри» сейчас неоткуда брать дополнительные средства, кроме как за участие в еврокубках.

Нынешний кадровый потенциал позволяет «черно-синим» выйти в ЛЧ на следующий сезон и даже выйти в полуфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Но дальнейшие перспективы команды и всего клуба выглядят туманными. Есть информация, что Чжан может продать «Интер». Функционера устроит сумма в 1,2 млрд евро. Но это все тоже в гипотетическом состоянии, поскольку реальных претендентов на покупку «нерадзурри» нет. Все еще может измениться, но «черно-синие» снова рискуют уйти в небытие на длительный период.

Текст: meta.ua/sport