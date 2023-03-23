САУТГЕЙТ: «Это матч, который мы должны выиграть – надо переписать историю»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал мнение о предстоящем матче отбора на Евро-2024 с командой Италии, который состоится в четверг, 23 марта, в Неаполе (начало – в 21:45 по Киеву).

«Это матч, который мы должны выиграть. Мы уже обыгрывали Италию, должны продолжить это. Мы не побеждали в Италии с 1961 года, нужно переписать историю. Эта команда уже побила несколько рекордов. Италия остается очень мотивированной и очень сильной командой, несмотря на то, что они не вышли на чемпионат мира.

Кейн захочет еще раз показать, что может делать разницу в составе сборной Англии. Разочарование из-за ЧМ уже позади. Всегда трудно сравнивать разные поколения. По голам Гарри является одним из лучших нападающих в истории. Но он делает гораздо больше, чем просто забивает голы. Кейн – удивительный игрок, нам очень повезло, что он с нами», – заявил Саутгейт.

После матча с Италией сборная Англии вернется на родине, где 26 марта померится силами с командой Украины.