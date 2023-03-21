У Саутгейта новый помощник в преддверии матча с Украиной
В тренерском штабе англичан будет работать Джимми Флойд Хасселбайнк
К тренерскому штабу сборной Англии, руководит которым Гарет Саутгейт, присоединился нидерландец Джимми Флойд Хасселбайнк.
В команде Саутгейта 50-летний бывший нападающий, который родом из Суринама, заменил Криса Пауэлла. У него после ЧМ-2022 завершился контракт, продлевать который он не планировал.
Ранее Хасселбайнк, напомним, работал наставником команды «Бартон Альбион», откуда ушел в сентябре прошлого года.
Напомним, 26 марта в рамках отбора на Евро-2024 будет сыгран матч между сборными Англии и Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Михаила Мудрика было не самое легкое начало карьеры в стане «синих» после его прихода в январе
Киевский клуб прекращает выступления в турнире из-за отсутствия финансирования