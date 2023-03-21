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Англия
21 марта 2023, 16:03 | Обновлено 21 марта 2023, 16:10
67
0

У Саутгейта новый помощник в преддверии матча с Украиной

В тренерском штабе англичан будет работать Джимми Флойд Хасселбайнк

21 марта 2023, 16:03 | Обновлено 21 марта 2023, 16:10
67
0
У Саутгейта новый помощник в преддверии матча с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Джимми Флойд Хасселбайнк

К тренерскому штабу сборной Англии, руководит которым Гарет Саутгейт, присоединился нидерландец Джимми Флойд Хасселбайнк.

В команде Саутгейта 50-летний бывший нападающий, который родом из Суринама, заменил Криса Пауэлла. У него после ЧМ-2022 завершился контракт, продлевать который он не планировал.

Ранее Хасселбайнк, напомним, работал наставником команды «Бартон Альбион», откуда ушел в сентябре прошлого года.

Напомним, 26 марта в рамках отбора на Евро-2024 будет сыгран матч между сборными Англии и Украины.

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Джимми Флойд Хасселбайнк сборная Англии по футболу
Источник Sky Sports
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