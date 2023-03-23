Холанд – главная трансферная цель Реала на 2024 год

Мадридский «Реал» сделал подписание нападающего Эрлинга Холанда своей главной целью на 2024 год,.

«Сливочные» планируют расстаться с нынешним капитаном команды Каримом Бензема после сезона-2023/24. Заменить Бензема, по мнению руководства «Реала», должен Холанд.

Также «королевский клуб» постарается заполучить Килиана Мбаппе, чтобы в будущем иметь в нападении звездное трио Мбаппе – Холанд – Винисиус.

Ранее сообщалось, что в контракте Холанда есть пункт об отступных в размере 200 млн евро, который активируется летом 2024 года.