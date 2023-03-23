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Испания
23 марта 2023, 12:05 | Обновлено 23 марта 2023, 12:12
531
1

Холанд – главная трансферная цель Реала на 2024 год

Также «сливочные» постараются заполучить Килиана Мбаппе

23 марта 2023, 12:05 | Обновлено 23 марта 2023, 12:12
531
1
Холанд – главная трансферная цель Реала на 2024 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Мадридский «Реал» сделал подписание нападающего Эрлинга Холанда своей главной целью на 2024 год,.

«Сливочные» планируют расстаться с нынешним капитаном команды Каримом Бензема после сезона-2023/24. Заменить Бензема, по мнению руководства «Реала», должен Холанд.

Также «королевский клуб» постарается заполучить Килиана Мбаппе, чтобы в будущем иметь в нападении звездное трио Мбаппе – Холанд – Винисиус.

Ранее сообщалось, что в контракте Холанда есть пункт об отступных в размере 200 млн евро, который активируется летом 2024 года.

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Эрлинг Холанд Реал Мадрид Килиан Мбаппе трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник AS
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bzzzzzz
Бензема еще так лет пять играть может, ошибка его отдавать
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