Холанд – главная трансферная цель Реала на 2024 год
Также «сливочные» постараются заполучить Килиана Мбаппе
Мадридский «Реал» сделал подписание нападающего Эрлинга Холанда своей главной целью на 2024 год,.
«Сливочные» планируют расстаться с нынешним капитаном команды Каримом Бензема после сезона-2023/24. Заменить Бензема, по мнению руководства «Реала», должен Холанд.
Также «королевский клуб» постарается заполучить Килиана Мбаппе, чтобы в будущем иметь в нападении звездное трио Мбаппе – Холанд – Винисиус.
Ранее сообщалось, что в контракте Холанда есть пункт об отступных в размере 200 млн евро, который активируется летом 2024 года.
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