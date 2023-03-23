В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе состоится матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 между сборными Италии и Англии.

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Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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За последние 10 лет команды 7 раз играли между собой. В 6 матчах из 7 каждый из коллектив забивал минимум по одному голу. Сборная Италии сыграет в Неаполе лишь третий раз за последние 20 лет. Причём в предыдущих двух принимала Латвию и Армению. У Англии невозможно не отметить главную кадровую потерю – Маркус Рэшфорд. Также англичанам не поможет Маунт, а Александер-Арнольд и Стерлинг и вовсе не были приглашены в сборную.