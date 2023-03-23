Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
Италия
23.03.2023 21:45 - : -
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
23 марта 2023, 09:59 | Обновлено 23 марта 2023, 10:18
469
0

Италия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 23 марта в 21:45 по Киеву

23 марта 2023, 09:59 | Обновлено 23 марта 2023, 10:18
469
0
Италия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе состоится матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 между сборными Италии и Англии.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отборочный поединок Евро-2024 Италия – Англия в прямом эфире покажет видео-сервис MEGOGO.

За последние 10 лет команды 7 раз играли между собой. В 6 матчах из 7 каждый из коллектив забивал минимум по одному голу. Сборная Италии сыграет в Неаполе лишь третий раз за последние 20 лет. Причём в предыдущих двух принимала Латвию и Армению. У Англии невозможно не отметить главную кадровую потерю – Маркус Рэшфорд. Также англичанам не поможет Маунт, а Александер-Арнольд и Стерлинг и вовсе не были приглашены в сборную.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Португалия – Лихтенштейн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Италия – Англия
Сербия – Литва. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу Италия - Англия Евро-2024 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боя с Фьюри не будет. Усик закрыл тренировочный лагерь
Бокс | 22 марта 2023, 10:59 18
Боя с Фьюри не будет. Усик закрыл тренировочный лагерь
Боя с Фьюри не будет. Усик закрыл тренировочный лагерь

Чемпионы не смогли согласовать контракт на объединительный бой

Пять голов. Ирландия нанесла поражение Латвии в товарищеском матче
Футбол | 23 марта 2023, 00:40 0
Пять голов. Ирландия нанесла поражение Латвии в товарищеском матче
Пять голов. Ирландия нанесла поражение Латвии в товарищеском матче

Ирландцы забили победный мяч во втором тайме усилиями Чидози Огбене

ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
Футбол | 22.03.2023, 19:59
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
Бокс | 23.03.2023, 09:42
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
Футбол | 22.03.2023, 11:22
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
22.03.2023, 15:52 4
Бокс
Золотая бутса 2022/23. Холанд с отрывом лидирует в гонке бомбардиров
Золотая бутса 2022/23. Холанд с отрывом лидирует в гонке бомбардиров
22.03.2023, 05:40 1
Футбол
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
22.03.2023, 17:17 7
Бокс
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
21.03.2023, 11:50 9
Футбол
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
23.03.2023, 05:50
Футбол
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
22.03.2023, 19:36 12
Теннис
Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри
Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри
21.03.2023, 10:15 1
Бокс
Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
21.03.2023, 17:56 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности