Чемпионат Европы23 марта 2023, 08:30 | Обновлено 23 марта 2023, 09:46
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Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Италия – Англия
Поединок состоится 23 марта в 21:45 по Киеву
23 марта 2023, 08:30 | Обновлено 23 марта 2023, 09:46
1254
0
В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе состоится матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 между сборными Италии и Англии.
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Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Отборочный поединок Евро-2024 Италия – Англия в прямом эфире покажет видео-сервис MEGOGO.
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