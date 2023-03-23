Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Италия – Англия

В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе состоится матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 между сборными Италии и Англии.

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Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отборочный поединок Евро-2024 Италия – Англия в прямом эфире покажет видео-сервис MEGOGO.