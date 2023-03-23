Георгий СУДАКОВ: «Ротань хочет донести свои идеи до всех игроков»

20-летний полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал о подготовке к матчу против сборной Англии в рамках отбора к Евро-2024.

– Уже вторая тренировка, погода хорошая, команда работает интенсивно. Как настроение?

– Настроение положительное, готовимся к матчу. Завтра будет товарищеский спарринг с «Брентфордом». Атмосфера супер, рад всех видеть. Готовимся.

– В отличие от других игроков сборной для вас Руслан Ротань знакомый тренер. Вы вместе тоже работаете в молодежной команде. Работа такая же есть ли какая-то другая специфика в национальной сборной?

– Работа такая же. Ничем не отличается. Это первый сбор Руслана Петровича, и он хочет донести свои идеи до всех игроков, поэтому тренировки больше направлены на тактику. В молодежке команда более сыграна, знаем, что делать, но тренировки те же.

– В этом сезоне у вас, как и у других игроков «Шахтера» было немало матчей на высоком уровне. Сейчас готовимся к еще одному. Есть ли новый вызов? Вы уже привыкли к играм такого уровня?

– Да, были тяжелые матчи: Лига чемпионов, Лига Европы. Но за национальную сборную на таком уровне я еще не играл только в товарищеских матчах. Это новый вызов. С таким я еще не сталкивался.

– Какого ты мнения о сборной Англии? Они перед матчем с нами сыграют с Италией. Это плюс для нас?

– Не знаю, увидим. У них очень сильный состав, обширный список. Мне кажется, что там не важно, кто будет играть. Я думаю, возможно, где-нибудь будет усталость. Но мы на это не рассчитываем, настраиваемся по полной важному матчу.