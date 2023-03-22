Жорди АЛЬБА: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в Барселону»
Защитник каталонцев – о будущем Лионеля Месси
Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что был бы рад возвращению в каталонский клуб Лионеля Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона:
«Я бы хотел, чтобы он вернулся, но не знаю, случится ли это. Мы не разговаривали об этом, потому что он связан контрактом с «ПСЖ». Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Так будет лучше и для клуба, и для него.
Но он счастлив в Париже. Он не лучшим образом провёл первый год там, ему было трудно адаптироваться к новой жизни — но я разговаривал с ним, и в этом году ему стало намного лучше».
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