Жорди АЛЬБА: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в Барселону»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что был бы рад возвращению в каталонский клуб Лионеля Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона:

«Я бы хотел, чтобы он вернулся, но не знаю, случится ли это. Мы не разговаривали об этом, потому что он связан контрактом с «ПСЖ». Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Так будет лучше и для клуба, и для него.

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Но он счастлив в Париже. Он не лучшим образом провёл первый год там, ему было трудно адаптироваться к новой жизни — но я разговаривал с ним, и в этом году ему стало намного лучше».