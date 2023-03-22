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  4. Жорди АЛЬБА: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в Барселону»
Испания
22 марта 2023, 19:53 |
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Жорди АЛЬБА: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в Барселону»

Защитник каталонцев – о будущем Лионеля Месси

22 марта 2023, 19:53 |
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Жорди АЛЬБА: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в Барселону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что был бы рад возвращению в каталонский клуб Лионеля Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона:

«Я бы хотел, чтобы он вернулся, но не знаю, случится ли это. Мы не разговаривали об этом, потому что он связан контрактом с «ПСЖ». Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Так будет лучше и для клуба, и для него.

Но он счастлив в Париже. Он не лучшим образом провёл первый год там, ему было трудно адаптироваться к новой жизни — но я разговаривал с ним, и в этом году ему стало намного лучше».

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Жорди Альба Барселона Лионель Месси ПСЖ
Источник Sport.es
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