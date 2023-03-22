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  4. Антонио КАССАНО: «Рома – позор итальянского футбола»
Италия
22 марта 2023, 19:30 |
858
0

Антонио КАССАНО: «Рома – позор итальянского футбола»

Скандальный форвард – о поведении игроков «Волков»

22 марта 2023, 19:30 |
858
0
Антонио КАССАНО: «Рома – позор итальянского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано резко раскритиковал поведение игроков команды во время дерби против «Лацио» (поражение 0:1):

«Стычки, жесты, словесные оскорбления… О чем тут говорить? В каждой игре мне приходится наблюдать, как вся их скамейка запасных выбегает на поле.

Это позор итальянского футбола. Они могли бы занять второе место, но Моуриньо ничего не показал с тех пор, как приехал, он становился все хуже и хуже. «Лацио» изо всех сил старался реализовать свой план на игру, в то время как «Рома» и Дибала выглядели жалко».

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Источник RomaPress
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