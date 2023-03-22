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Испания
22 марта 2023, 18:05 |
299
0

Цена падает. Барселона надеется продать Фати

На форварда в клубе больше не рассчитывают

22 марта 2023, 18:05 |
299
0
Цена падает. Барселона надеется продать Фати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Руководство «Барселоны» твердо намерено продать форварда команды Ансу Фати. Об этом сообщают испанские СМИ.

Каталонцы готовы отпустить 20-летнего игрока за 40 – 50 миллионов евро. Еще в декабре прошлого года каталонцы требовали за Фати 80 миллионов. Главным претендентом на форварда считается «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Фати 6 голов и 3 ассиста в 38 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Ансу Фати Барселона
Источник Todofichajes.com
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