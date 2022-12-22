Испания22 декабря 2022, 04:04 |
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Барселона готова продать Фати за 80 млн евро
Тренерский штаб каталонцев больше не рассчитывает на 20-летнего форварда
22 декабря 2022, 04:04 |
139
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Каталонская «Барселона» готова расстаться этой зимой с нападающим своей команды Ансу Фати.
Тренерский штаб каталонцев больше не рассчитывает на форварда. «Сине-гранатовые» готовы продать Фати за 80 млн евро.
В этом сезоне Фати провел 20 матчей за «Барселону», записав на свой счет 3 гола и 3 результативные передачи.
Напомним, в ноябре Фати попал в ДТП и серьезно травмировал мотоциклиста.
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