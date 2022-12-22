Барселона готова продать Фати за 80 млн евро

Каталонская «Барселона» готова расстаться этой зимой с нападающим своей команды Ансу Фати.

Тренерский штаб каталонцев больше не рассчитывает на форварда. «Сине-гранатовые» готовы продать Фати за 80 млн евро.

В этом сезоне Фати провел 20 матчей за «Барселону», записав на свой счет 3 гола и 3 результативные передачи.

Напомним, в ноябре Фати попал в ДТП и серьезно травмировал мотоциклиста.