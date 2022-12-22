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  4. Барселона готова продать Фати за 80 млн евро
Испания
22 декабря 2022, 04:04 |
139
0

Барселона готова продать Фати за 80 млн евро

Тренерский штаб каталонцев больше не рассчитывает на 20-летнего форварда

22 декабря 2022, 04:04 |
139
0
Барселона готова продать Фати за 80 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Каталонская «Барселона» готова расстаться этой зимой с нападающим своей команды Ансу Фати.

Тренерский штаб каталонцев больше не рассчитывает на форварда. «Сине-гранатовые» готовы продать Фати за 80 млн евро.

В этом сезоне Фати провел 20 матчей за «Барселону», записав на свой счет 3 гола и 3 результативные передачи.

Напомним, в ноябре Фати попал в ДТП и серьезно травмировал мотоциклиста.

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Источник Goal.com
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