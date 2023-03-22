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Сборная УКРАИНЫ
22 марта 2023, 17:22 | Обновлено 22 марта 2023, 17:37
766
0

Руслан Ротань рассказал, почему Конопля не смог приехать в сборную Украины

И.о. главного тренера сборной Украины – о ситуации с Ефимом Коноплей

22 марта 2023, 17:22 | Обновлено 22 марта 2023, 17:37
766
0
Руслан Ротань рассказал, почему Конопля не смог приехать в сборную Украины
УАФ. Руслан Ротань

После матча «Фейеноорд» – «Шахтер» стало известно, что Ефим Конопля и Александр Зубков не смогут приехать на сбор национальной команды из-за полученных повреждений. Однако Конопля после этого вышел на замену в поединке УПЛ.

Ситуацию с защитником «Шахтера» объяснил Руслан Ротань.

«Он позвонил после матча с «Фейенордом», сказал, что у него есть проблема, которая не может работать на 100%. Мы побеседовали, я дал ему время посоветоваться с врачами. Я сказал, что приму любое решение. Он перезвонил и сказал, что, к сожалению, хочет во время паузы восстановиться к матчам «Шахтера». Поэтому никаких проблем, мы вызвали Дениса Мирошниченко», - сказал Руслан Ротань.

Отметим, что из нынешнего состава сборной на правом фланге защиты могут сыграть Александр Караваев и Денис Мирошниченко.

26 марта сборная Украины на «Уэмбли» сыграет стартовый матч отбора на Евро-2024 против Англии.

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Руслан Ротань Ефим Конопля сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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