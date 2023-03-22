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  4. Руслан РОТАНЬ: «Мудрик имеет все качества, чтобы сыграть центрфорварда»
Чемпионат мира
22 марта 2023, 15:05 | Обновлено 22 марта 2023, 15:13
441
2

Руслан РОТАНЬ: «Мудрик имеет все качества, чтобы сыграть центрфорварда»

Ротань впервые ответил на вопросы журналистов в качестве тренера первой сборной

22 марта 2023, 15:05 | Обновлено 22 марта 2023, 15:13
441
2
Руслан РОТАНЬ: «Мудрик имеет все качества, чтобы сыграть центрфорварда»
УАФ. Руслан Ротань

Исполняющий обязанности тренера сборной Украины Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов перед контрольным матчем против «Брентфорда» в рамках подготовки к первой игре отбора Евро-2024 с Англией.

Спарринг состоится 23 марта, а встреча с Англией – 26 марта.

Про Мудрика: «Михаил – это талант, который весь свой потенциал еще покажет. Уверен, что через несколько месяцев он будет на топ-ролях в АПЛ. Сейчас он мотивирован, он хочет сыграть на Уэмбли. Это бриллиант, мы должны дорожить и доверять таким футболистам. Он должен чувствовать, что является важным игроком для национальной сборной и «Челси».

О ситуации с травмированными: «Забарный с Англией не сыграет, он не готов после травмы. У Ярмоленко повреждение, он тренируется индивидуально. Еще есть время, у него есть шанс сыграть. Кроме того, немного приболели Сидорчук и Цыганков, но через день, думаю, все будет нормально».

О ситуации с Коноплей: «Ефим позвонил и сказал, что он не может работать на 100%. Я сказал, чтобы он проконсультировался с врачами и сказал, будет ли он готов сыграть. Он перезвонил и сказал, что хочет взять паузу и восстановиться. Никаких проблем, поэтому мы довызвали Мирошниченко».

О ситуации в Украине: «Этот матч на Уэмбли – это матч не только игроков или тренеров, а и всей страны. И я хочу поблагодарить народ Великобритании за помощь в войне с нашим врагом. И для нас очень важна поддержка, мы вам очень благодарны. И этот матч за наших воинов, которые нас защищают. Мы понимаем, что то, что происходит в Украине, очень страшно. Мы должны порадовать всех игрой и результатом, дать какие-то позитивные эмоции. Мы играем с соперником, я считаю, топ-5 в мире. Нужно собраться и показать результат».

О поддержке украинцев в Лондоне: «Мы рассчитываем на тех, кто нас здесь поддерживает. Это важно для нас. И я хотел бы попросить, чтобы была дружественная атмосфера на Уэмбли, хотя на поле будет бой».

Про атмосферу в сборной: «И Зинченко, и Миколенко, и Ярмоленко, и Забарный – все очень профессиональные игроки, которые поддерживают страну. Кто-то уже не играет в АПЛ, кто-то продолжает участвовать в этом чемпионате, и это лидеры команды, на которых смотрят молодые футболисты. Я надеюсь, что в будущем украинские игроки продолжат пополнять составы команд АПЛ. Это будет очень хорошо для сборной Украины».

Об игре Зинченко в Арсенале: «Я считаю, что футбольный интеллект Зинченко сейчас вышел на фантастический уровень. Мне нравится его футбол. Когда есть думающие игроки на поле, то футбол становится невероятным. Александр показал большой прогресс. Чем больше таких игроков, тем лучше для футбола».

О том, может ли Мудрик сыграть в центре нападения: «Завтра у нас спарринг с «Брентфордом», там мы посмотрим на ключевые связки и сделаем выводы перед Англией. Я хочу сказать, что все возможно, Михаил может там сыграть. У него есть все качества форварда».

Отношение к контрольным матчам россии и их соперниках: «Те, кто соглашается играть с россией, поддерживает то, что делает страна-агрессор. Нужно поменьше обращать внимание и на эти страны, и на эту россию. Они не заслуживают того, чтобы на них вообще обращали внимание. Даже вспоминать о россии и этих странах, кто с ними играет, не стоит».

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сборная Украины по футболу Руслан Ротань Англия - Украина Михаил Мудрик Ефим Конопля Андрей Ярмоленко Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Remark
Очень хорошая идея, так как ни Довбик, ни Яремчук явно сейчас не в форме.
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Batya
Респект, Руслан Петрович, як людина приємно вразив. красень, ще б футбольний результат добавити на Уемблі.
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0
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