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Украина. Премьер лига
22 марта 2023, 16:59 | Обновлено 22 марта 2023, 17:00
210
0

Днепр-1 и Металлист договорились о спарринге во время текущей паузы

Команды проведут товарищеский поединок

22 марта 2023, 16:59 | Обновлено 22 марта 2023, 17:00
210
0
Днепр-1 и Металлист договорились о спарринге во время текущей паузы
УПЛ

Команды «Днепр-1» и харьковский «Металлист» померятся силами в спарринге, которым заполнят паузу в сезоне украинской Премьер-лиги на матчи национальных сборных.

Игру команды проведут 25 марта. О месте проведения встречи ничего не известно.

Напомним, «Днепр-1» в среду, 22 марта, возобновил тренировки после нескольких дней отдыха.

В таблице УПЛ «Днепр-1» занимает 2-е место с 39 очками. У «Металлиста» 15-я позиция и 17 пунктов.

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Днепр-1 товарищеские матчи Металлист Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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