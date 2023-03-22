Днепр-1 и Металлист договорились о спарринге во время текущей паузы

Команды «Днепр-1» и харьковский «Металлист» померятся силами в спарринге, которым заполнят паузу в сезоне украинской Премьер-лиги на матчи национальных сборных.

Игру команды проведут 25 марта. О месте проведения встречи ничего не известно.

Напомним, «Днепр-1» в среду, 22 марта, возобновил тренировки после нескольких дней отдыха.

В таблице УПЛ «Днепр-1» занимает 2-е место с 39 очками. У «Металлиста» 15-я позиция и 17 пунктов.