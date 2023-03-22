Украина. Премьер лига22 марта 2023, 16:59 | Обновлено 22 марта 2023, 17:00
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Днепр-1 и Металлист договорились о спарринге во время текущей паузы
Команды проведут товарищеский поединок
22 марта 2023, 16:59 | Обновлено 22 марта 2023, 17:00
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Команды «Днепр-1» и харьковский «Металлист» померятся силами в спарринге, которым заполнят паузу в сезоне украинской Премьер-лиги на матчи национальных сборных.
Игру команды проведут 25 марта. О месте проведения встречи ничего не известно.
Напомним, «Днепр-1» в среду, 22 марта, возобновил тренировки после нескольких дней отдыха.
В таблице УПЛ «Днепр-1» занимает 2-е место с 39 очками. У «Металлиста» 15-я позиция и 17 пунктов.
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