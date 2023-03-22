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ATP
22 марта 2023, 16:18 | Обновлено 22 марта 2023, 16:20
134
0

Карлос АЛЬКАРАС: «У меня всегда одна цель»

Лидер мирового рейтинга – о своих приоритетах

22 марта 2023, 16:18 | Обновлено 22 марта 2023, 16:20
134
0
Карлос АЛЬКАРАС: «У меня всегда одна цель»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанец Карлос Алькарас, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, высказал мнение о давлении, которое на него оказывается ввиду его высокого профессионального статуса.

«Я не чувствую слишком большого давления. Знаю, что должен делать. Мне нужно играть расслабленно и не обращать внимания на то, проигрываю я или нет, хорошо ли играю. У меня всегда одна цель. Чувствовать себя комфортно на корте, получать удовольствие от игры и стараться мыслить позитивно. Именно поэтому я играю на хорошем уровне. Наслаждаюсь каждой секундой и играю расслабленно. Вот о чем я думаю на корте.

Я всегда говорю, что совершенству нет предела. Нужно развиваться, становиться лучше каждый день. Именно поэтому выдающиеся игроки, например, «Большая тройка», делали это на протяжении всей карьеры, понемногу прибавляя каждый день», – рассказал Алькарас.

Алькарас вернулся на вершину мирового рейтинга после победы на турнире в Индиан-Уэллсе. Чтобы сохранить первое место, испанцы необходимо подтвердить титул прошлого года на турнире в Майами, который пройдут с 22 марта по 2 апреля. Если он вновь не победит, то покинет первую позицию в мировом реестре.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP
Источник ATP Tour
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