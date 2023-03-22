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Чемпионат Европы
22 марта 2023, 15:40 | Обновлено 22 марта 2023, 17:00
1397
1

Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина

Спарринг состоится в четверг, 23 марта

22 марта 2023, 15:40 | Обновлено 22 марта 2023, 17:00
1397
1
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
УАФ

В четверг, 23 марта, сборная Украины проведет товарищеский поединок в рамках подготовки к стартовым матчам квалификации чемпионата Европы 2024.

Соперником нашей команды станет английский «Брентфорд». Матч состоится на клубной базе английского клуба и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Игра пройдет за закрытыми дверями, без представителей СМИ и болельщиков. Посетить её смогут только официальные представители двух команд.

В связи с этим посмотреть поединок не получится, поскольку не будет его видеотрансляции.

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Источник Sport.ua
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Burevestnik
ну йокалемене...
Сайт пише :  де дивитися матч !!!
і сам відповідає: А ніде...   
Справно піддьорнули вболівальників футболу... 
 
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