Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
Спарринг состоится в четверг, 23 марта
В четверг, 23 марта, сборная Украины проведет товарищеский поединок в рамках подготовки к стартовым матчам квалификации чемпионата Европы 2024.
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Соперником нашей команды станет английский «Брентфорд». Матч состоится на клубной базе английского клуба и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Игра пройдет за закрытыми дверями, без представителей СМИ и болельщиков. Посетить её смогут только официальные представители двух команд.
В связи с этим посмотреть поединок не получится, поскольку не будет его видеотрансляции.
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