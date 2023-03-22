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  4. ГОЛОВКИН: «Посвятил гол отцу. Его мы не смогли спасти»
Украина. Премьер лига
22 марта 2023, 14:20 | Обновлено 22 марта 2023, 14:36
583
0

ГОЛОВКИН: «Посвятил гол отцу. Его мы не смогли спасти»

Игрок «Ингульца» – о голе в матче с «Черноморцем»

22 марта 2023, 14:20 | Обновлено 22 марта 2023, 14:36
583
0
ГОЛОВКИН: «Посвятил гол отцу. Его мы не смогли спасти»
ФК Ингулец. Иван Головкин

Полузащитник петровского «Ингульца» Иван Головкин прокомментировал свою игру против одесского «Черноморца» (1:2) в матче 18-го тура УПЛ и рассказал о роли отца в своем карьере.

– Я являюсь воспитанником академии «Шахтера», где исповедуют атакующий футбол. Можно сказать, что это в моем ДНК заложено. Стараюсь не отходить от этого стиля. Когда играю, хочу заострить, добавить креатива, не играть от простоты.

– Вы забили после точного, но несильного удара в угол. Целились именно туда?

– На тренировках мы много работаем над ударами. Наш тренер Владислав Лупашко часто подсказывает: Не надо бить на силу. Старайтесь ударить точно». Я сперва пробил в силу, пристрелялся. А второй удар получился более техническим и точным.

– Дебютный гол вы отпраздновали эмоционально и заранее подготовили футболку с надписью отцу.

– Я посвятил гол своему папе, умершему 21 ноября. Он боролся с раком в течение года. У отца была последняя стадия заболевания. К сожалению, мы не смогли его спасти – он ушел из жизни. Папа сыграл ключевую роль в моей карьере – именно он завел меня на футбол. В детстве я был активным ребенком, интересовался спортом.

– Отец был тем человеком, который вас направлял?

– Да, он записал меня еще и на большой теннис, и хоккей. В какой-то момент я занимался тремя видами спорта одновременно. В итоге я выбрал футбол. И все, чего я достиг в футболе – заслуга отца.

– Его можно было назвать пылким футбольным болельщиком?

– Папа занимался бизнесом, отношения к спорту не имел, но обожал футбол. Приблизительно с четырех лет я начал посещать с папой стадион – он очень любил «Шахтер». Помню те походы на футбол: сначала РСК «Олимпийский», потом и «Донбасс Арена».

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Источник Футбол 24
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