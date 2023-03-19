ФОТО. Я знаю, ты видишь, люблю тебя. Головкин трогательно отпраздновал гол

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу одесской команды.

Единственный гол «Ингульца» на 83-й минуте забил Иван Головкин. После забитого мяча 22-летний украинец поднял футболку и показал майку, на которой было написано:

«Папа, я знаю, ты видишь. Люблю тебя».

Отец Головкина несколько месяцев назад ушел из жизни из-за болезни.