Украина. Премьер лига19 марта 2023, 17:36 |
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ФОТО. Я знаю, ты видишь, люблю тебя. Головкин трогательно отпраздновал гол
Игрок «Ингульца» посвятил гол отцу
19 марта 2023, 17:36 |
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В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу одесской команды.
Единственный гол «Ингульца» на 83-й минуте забил Иван Головкин. После забитого мяча 22-летний украинец поднял футболку и показал майку, на которой было написано:
«Папа, я знаю, ты видишь. Люблю тебя».
Отец Головкина несколько месяцев назад ушел из жизни из-за болезни.
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