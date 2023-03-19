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  4. ФОТО. Я знаю, ты видишь, люблю тебя. Головкин трогательно отпраздновал гол
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 17:36 |
2568
0

ФОТО. Я знаю, ты видишь, люблю тебя. Головкин трогательно отпраздновал гол

Игрок «Ингульца» посвятил гол отцу

19 марта 2023, 17:36 |
2568
0
ФОТО. Я знаю, ты видишь, люблю тебя. Головкин трогательно отпраздновал гол
Screenshot. Иван Головкин

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу одесской команды.

Единственный гол «Ингульца» на 83-й минуте забил Иван Головкин. После забитого мяча 22-летний украинец поднял футболку и показал майку, на которой было написано:

«Папа, я знаю, ты видишь. Люблю тебя».

Отец Головкина несколько месяцев назад ушел из жизни из-за болезни.

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фото Иван Головкин Ингулец Черноморец Одесса Ингулец - Черноморец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смерть
Источник Sport.ua
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