Марта КОСТЮК: «Я еще пытаюсь адаптироваться после выигрыша первого титула»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как на нее повлиял дебютный титул WTA в Остине, который она выиграла в начале марта.

«Мне кажется, что преобладает такое заблуждение, будто после выигрыша титула твоя жизнь становится просто невероятной, меняется к лучшему и ты чувствуешь себя прекрасно. Но в реальности возникает так много разных вещей, мыслей, с которыми ты должен разобраться. Это требует нового подхода, и я еще пытаюсь адаптироваться.

Очевидно, что я еще не выиграла большой турнир. Мне просто нравится играть, нравится соревноваться с серьезными соперницами, я прогрессирую как игрок, учусь новому. Так что я в приятном ожидании от выступления на новом турнире», – заявила украинка.