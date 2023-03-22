Марта КОСТЮК: «Я еще пытаюсь адаптироваться после выигрыша первого титула»
Украинская теннисистка – о том, что жизнь после выигрыша в Остине не стала проще
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как на нее повлиял дебютный титул WTA в Остине, который она выиграла в начале марта.
«Мне кажется, что преобладает такое заблуждение, будто после выигрыша титула твоя жизнь становится просто невероятной, меняется к лучшему и ты чувствуешь себя прекрасно. Но в реальности возникает так много разных вещей, мыслей, с которыми ты должен разобраться. Это требует нового подхода, и я еще пытаюсь адаптироваться.
Очевидно, что я еще не выиграла большой турнир. Мне просто нравится играть, нравится соревноваться с серьезными соперницами, я прогрессирую как игрок, учусь новому. Так что я в приятном ожидании от выступления на новом турнире», – заявила украинка.
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