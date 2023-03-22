Украина. Премьер лига22 марта 2023, 13:14 |
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СУРКИС – о переговорах Луческу с Ниццей: «Не комментирую этот бред»
Президент «Динамо» утверждает, что это это выдумки прессы
22 марта 2023, 13:14 |
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Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о возможном уходе Мирчи Луческу в «Ниццу», куда его активно сватает румынская пресса.
«Нет смысла комментировать этот бред», – заявил Игорь Михайлович.
Ранее сообщалось, что в «Ницце» читают Луческу лучшим кандидатом на замену Дидье Дигару на посту главного тренера команды, а руководство французского клуба даже встречалось с румынским специалистом.
Контракт Мирчи Луческу с «Динамо» действителен до лета 2024 года.
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