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  4. СУРКИС – о переговорах Луческу с Ниццей: «Не комментирую этот бред»
Украина. Премьер лига
22 марта 2023, 13:14 |
370
2

СУРКИС – о переговорах Луческу с Ниццей: «Не комментирую этот бред»

Президент «Динамо» утверждает, что это это выдумки прессы

22 марта 2023, 13:14 |
370
2
СУРКИС – о переговорах Луческу с Ниццей: «Не комментирую этот бред»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Мирча Луческу

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о возможном уходе Мирчи Луческу в «Ниццу», куда его активно сватает румынская пресса.

«Нет смысла комментировать этот бред», – заявил Игорь Михайлович.

Ранее сообщалось, что в «Ницце» читают Луческу лучшим кандидатом на замену Дидье Дигару на посту главного тренера команды, а руководство французского клуба даже встречалось с румынским специалистом.

Контракт Мирчи Луческу с «Динамо» действителен до лета 2024 года.

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Игорь Суркис Динамо Киев Ницца отставка назначение тренера Мирча Луческу Дидье Дигар
Источник FanDay
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Макс Максов
А мав би сказати: "Ну вот, разве я плохой бизнесмен?")
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+1
Игорь Матвиенко
Чому не можна змінити тренера?Погані результати в чемпіонаті та Єврокубках!!!
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0
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