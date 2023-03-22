СУРКИС – о переговорах Луческу с Ниццей: «Не комментирую этот бред»

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о возможном уходе Мирчи Луческу в «Ниццу», куда его активно сватает румынская пресса.

«Нет смысла комментировать этот бред», – заявил Игорь Михайлович.

Ранее сообщалось, что в «Ницце» читают Луческу лучшим кандидатом на замену Дидье Дигару на посту главного тренера команды, а руководство французского клуба даже встречалось с румынским специалистом.

Контракт Мирчи Луческу с «Динамо» действителен до лета 2024 года.