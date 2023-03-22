Президент Коринтианса: «Жуниор Мораес не справился»
В Бразилии все еще верят, что форвард сумеет показать свое мастерство
Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес проанализировал эффективность действий в команде экс-форварда «Динамо» и «Шахтера», а также сборной Украины Жуниора Мораеса.
«Жуниор Мораес не справился, он не смог сыграть, но он старается, прилагает усилия, чтобы выполнить то, что от него ожидают. Мы верим, что он все еще может быть полезным. Уходы игроков не освобождают места для приходов, у нас уже учтены эти расходы», - заявил президент «Коринтианса».
Напомним, контракт 35-летнего Мораеса с «тимау» рассчитан до конца нынешнего года.
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