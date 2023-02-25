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  4. Жуниор МОРАЕС: «Война в обмен на что? Политику, власть, землю?»
Бразилия
25 февраля 2023, 22:10 |
1146
2

Жуниор МОРАЕС: «Война в обмен на что? Политику, власть, землю?»

Экс-форвард «Динамо» и «Шахтера» не забывает об Украине, нуждающейся во внимании мирового сообщества

25 февраля 2023, 22:10 |
1146
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Жуниор МОРАЕС: «Война в обмен на что? Политику, власть, землю?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораес

Нападающий «Коринтианса» Жуниор Мораес, который в УПЛ выступал за донецкий «Металлург», «Динамо» и «Шахтер», высказался на тему российско-украинской войны, полномасштабная фаза которой продолжается вот уже более года.

«Завершается год террора, смерти и разрушений в стране, где я прожил последние 10 лет, где я видел и пережил много хорошего, я был свидетелем развития страны, многих зданий и школ, которые несли мечту каждого гражданина, каждого ребенка. Когда мы услышали об угрозе начала войны, мы и представить себе не могли, что она будет такой».

«ГНЕВНО видеть все это и не иметь сил положить конец таким страданиям».

«Происходит бесчисленное количество событий, невинные люди страдают от всех видов насилия, взрослые и дети в своих домах становятся жертвами ракет, взрывов, видят, как их семьи разрушаются, и что меня больше всего удивляет во всем этом: В ОБМЕН на что? Политику, власть, землю?»

«ЧТО ВАЖНЕЕ НЕВИННОЙ ЖИЗНИ?»

«Украинский народ сильный, это любящий народ и он продолжает героически сопротивляться. Я слышу о рынках, на которых раздают бесплатные продукты нуждающимся, о населении, которое делится генераторами, чтобы не простудиться, о людях, предоставляющих жилье тем, кто потерял все».

«Я каждый день прошу Бога благословить жизнь и сердце каждого гражданина Украины и, если вы чувствуете это в своем сердце, постарайтесь помочь. Потому что холод, голод и страх не ждут», - написал Мораес.

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Жуниор Мораес Коринтианс российско-украинская война Украина
Источник Sport.ua
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vruthiy-112
Молодець, дякую. 
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Nick.Grabowski
Класний гравець та цікава людина. Йому б італійський, німецький чи іспанський чемпіонат, думаю,  він би там ще більше розкрився.
Загалом МД, ДК та ШД пощастило, що в них грав такий гравець як Жуніор Мораєс.
Дякую за розумні слова та підтримку України. 
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