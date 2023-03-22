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  4. Павел ИСЕНКО: «У меня есть секрет отражения пенальти»
Украина. Премьер лига
22 марта 2023, 07:59 | Обновлено 22 марта 2023, 08:07
357
0

Павел ИСЕНКО: «У меня есть секрет отражения пенальти»

Вратарь «Ворсклы» рассказал о своих навыках

22 марта 2023, 07:59 | Обновлено 22 марта 2023, 08:07
357
0
Павел ИСЕНКО: «У меня есть секрет отражения пенальти»
ФК Ворскла. Павел Исенко

19-летний голкипер полтавской «Ворсклы» Павел Исенко прокомментировал свои навыки при отражении пенальти.

– Для всех уже очевидно, что вы отличный пенальтист, а какие еще сильные вратарские качества вы могли бы выделить у себя?
– Мне трудно сказать. С тренерами мы работаем над всеми компонентами. Это больше вопрос к ним.

– Но все же, есть ли у вас секреты отражения пенальти, или это происходит как-то интуитивно?
– Да, у меня есть секрет, но я его, конечно, раскрывать не хочу.

– Дебют ваш на взрослом уровне состоялся именно под руководством Юрия Максимова в полуфинале Кубка Украины в матче с «Мариуполем». Как это вышло?
– До матча Максимов сказал мне, если в матче будет серия пенальти, то я выйду на поле. Так и вышло.

– Какими были ваши эмоции во время игры?
– У меня были противоречивые чувства. Сначала был страх, и я хотел, чтобы игра не дошла до серии пенальти, чтобы не выходить в ответственном матче. Потом я понял, что хочу сыграть. Сначала волновался, но когда появился на поле, все прошло.

– В этой серии вы взяли три пенальти, но команда вышла в финал. Как команда восприняла этот успех?
– Все были очень счастливы и рады. Конечно, хвалили и меня.

– Уже давно было сказано, что Максимов обещал вам выход на поле и в финале Кубка с «Динамо», если игра дойдет до серии пенальти. Скажите честно, рассчитывали ли вы в глубине души, что выйдете на игру?
– Я об этом не думал перед игрой. Это футбол, и развитие событий в матче могло быть любым. После игры, конечно, было досадно, что мы уступили.

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Источник Український футбол
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