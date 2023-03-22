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Бельгия
22 марта 2023, 04:39 | Обновлено 22 марта 2023, 05:04
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В Бельгии близится к финишу 1-й раунд. Яремчук и Брюгге выбыли из топ-4

За чемпионство будут бороться «Генк», «Сен-Жилуаз», «Антверпен» и кто-то еще

22 марта 2023, 04:39 | Обновлено 22 марта 2023, 05:04
204
0
В Бельгии близится к финишу 1-й раунд. Яремчук и Брюгге выбыли из топ-4
ФК Брюгге. Роман Яремчук

В чемпионате Бельгии близится к финишу первый раунд. Осталось провести 4 тура.

В топ-3 турнирной таблицы входят: «Генк» (68 очков), «Сен-Жилуаз» (65) и «Антверпен» (60).

После 30-го тура «Брюгге» (49) с украинским форвардом Романом Яремчуком выбыл из топ-4, а на 4-ю позицию поднялся «Гент» (51).

По итогам 1-го раунда топ-8 команд будут поделены на 2 четверки: за 1–4 места и за 5–8 места. Причем набранные очки будут поделены пополам (и округлены до большего). Первая четверка продолжит борьбу за медали, а вторая поборется за последние еврокубковые места.

Во вторую четверку, помимо «Брюгге», также входят «Вестерло» (48), «Стандард» (46) и «Андерлехт» (42).

Чемпионат Бельгии 2022/23

Турнирное положение после 30 туров

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Источник Sport.ua
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