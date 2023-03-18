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Кортрейк
18.03.2023 17:00 – FT 1 : 0
Брюгге
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Бельгия
18 марта 2023, 23:41 | Обновлено 19 марта 2023, 00:11
863
4

ВИДЕО. 16 миллионов? Яремчук промазал по воротам и запорол супермомент

Украинский форвард «Брюгге» вышел на поле на замену на 64-й минуте

18 марта 2023, 23:41 | Обновлено 19 марта 2023, 00:11
863
4
ВИДЕО. 16 миллионов? Яремчук промазал по воротам и запорол супермомент
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В матче 30-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» проиграл «Кортрейку» со счетом 0:1.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле на 64-й минуте и снова не сумел отметиться голом.

При счете 0:1 Яремчук упустил супермомент, промазав по воротам с убийственной позиции.

«16 миллионов?», – удивляются в Твиттере, вспоминая цену за трансфер Романа из «Бенфики» в «Брюгге».

Первый матч в бельгийской команде на тренерском мостике провел Рик де Мил, который начал работать с «Брюгге» в статусе исполняющего обязанности.

«Брюгге» имеет 49 очков и занимает 4-е место в чемпионате Бельгии.

Чемпионат Бельгии. 30-й тур, 18 марта

Кортрейк – Брюгге – 1:0

Гол: Кадри, 31

ВИДЕО. 16 миллионов? Яремчук промазал по воротам и запорол супермомент

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Абделькахар Кадри (Кортрейк).
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Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Кортрейк Рик де Мил курьезы
Источник Sport.ua
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Bond
мда... якщо чесно навіть трохи шкода Яремчука... реально чорна полоса...
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