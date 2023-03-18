ВИДЕО. 16 миллионов? Яремчук промазал по воротам и запорол супермомент
Украинский форвард «Брюгге» вышел на поле на замену на 64-й минуте
В матче 30-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» проиграл «Кортрейку» со счетом 0:1.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле на 64-й минуте и снова не сумел отметиться голом.
При счете 0:1 Яремчук упустил супермомент, промазав по воротам с убийственной позиции.
«16 миллионов?», – удивляются в Твиттере, вспоминая цену за трансфер Романа из «Бенфики» в «Брюгге».
Первый матч в бельгийской команде на тренерском мостике провел Рик де Мил, который начал работать с «Брюгге» в статусе исполняющего обязанности.
«Брюгге» имеет 49 очков и занимает 4-е место в чемпионате Бельгии.
Чемпионат Бельгии. 30-й тур, 18 марта
Кортрейк – Брюгге – 1:0
Гол: Кадри, 31
ВИДЕО. 16 миллионов? Яремчук промазал по воротам и запорол супермомент
16 miljoen? 🙄 #KVKCLU pic.twitter.com/6doSMLpvjG— Niels Cp (@NielsCp) March 18, 2023
События матча
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