В матче 30-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» проиграл «Кортрейку» со счетом 0:1.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле на 64-й минуте и снова не сумел отметиться голом.

При счете 0:1 Яремчук упустил супермомент, промазав по воротам с убийственной позиции.

«16 миллионов?», – удивляются в Твиттере, вспоминая цену за трансфер Романа из «Бенфики» в «Брюгге».

Первый матч в бельгийской команде на тренерском мостике провел Рик де Мил, который начал работать с «Брюгге» в статусе исполняющего обязанности.

«Брюгге» имеет 49 очков и занимает 4-е место в чемпионате Бельгии.

Чемпионат Бельгии. 30-й тур, 18 марта

Кортрейк – Брюгге – 1:0

Гол: Кадри, 31

ВИДЕО. 16 миллионов? Яремчук промазал по воротам и запорол супермомент