Бельгия18 марта 2023, 19:33 |
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Кризис продолжается. Брюгге проиграл, Яремчук не забил
Украинец снова не сумел забить
18 марта 2023, 19:33 |
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В матче чемпионата Бельгии «Брюгге» проиграл «Кортрейку», который находился рядом с зоной вылета, со счетом 0:1. Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, но команде не помог.
Роман не забивает с октября минувшего года.
«Брюгге», который недавно уволил тренера Скотта Паркера, с 49 очками занимает 4-е место.
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