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Бельгия
18 марта 2023, 19:33 |
126
0

Кризис продолжается. Брюгге проиграл, Яремчук не забил

Украинец снова не сумел забить

18 марта 2023, 19:33 |
126
0
Кризис продолжается. Брюгге проиграл, Яремчук не забил
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Бельгии «Брюгге» проиграл «Кортрейку», который находился рядом с зоной вылета, со счетом 0:1. Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, но команде не помог.

Роман не забивает с октября минувшего года.

«Брюгге», который недавно уволил тренера Скотта Паркера, с 49 очками занимает 4-е место.

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Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Кортрейк
Источник Sport.ua
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