Кризис продолжается. Брюгге проиграл, Яремчук не забил

В матче чемпионата Бельгии «Брюгге» проиграл «Кортрейку», который находился рядом с зоной вылета, со счетом 0:1. Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, но команде не помог.

Роман не забивает с октября минувшего года.

«Брюгге», который недавно уволил тренера Скотта Паркера, с 49 очками занимает 4-е место.