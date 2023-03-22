Серхио Рамос продлит контракт с ПСЖ. Но с понижением зарплаты

Руководство французского «ПСЖ» готовит для испанского защитника Серхио Рамоса предложение о продлении контракта. Однако в новом соглашении зарплата испанца будет понижена.

Серхио Рамос за короткое время стал одним из лидеров команды, и в Париже хотят продолжить с ним сотрудничество. Со стороны игрока тоже есть заинтересованность, чтобы продолжить карьеру в «ПСЖ».

Читайте также: Клуб Роналду начал переговоры с Серхио Рамосом

Условия текущего контракта трудно сохранить, потому что «ПСЖ» планирует продлить соглашение и со звездным аргентинским форвардом Лионелем Месси, что приведет к проблемам с соблюдением правила финансового фейр-плей.

Переговоры между клубом и Серхио Рамосом о продлении контракта ожидаются в ближайшие недели. Испанец в текущем сезоне провел 36 матчей за клуб и забил 2 гола. Действующий контракт защитника заканчивается летом 2023 года.