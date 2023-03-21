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Евро
Босния и Герцеговина
23.03.2023 21:45 - : -
Исландия
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Чемпионат Европы
21 марта 2023, 22:40 | Обновлено 21 марта 2023, 22:45
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0

Босния и Герцеговина – Исландия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Поединок состоится 23 марта в 21:45 по Киеву

21 марта 2023, 22:40 | Обновлено 21 марта 2023, 22:45
139
0
Босния и Герцеговина – Исландия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта на «Билино Поле» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Босния встретится с Исландией. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Босния

Команда так и не смогла повторить свой единственный серьезный успех, в виде участие в чемпионате мира. Неоднократно сборная была близка к тому, чтобы пробиться на следующий турнир, но неизменно проигрывала в плей-офф. А в последнем цикле уступили и Франции, и Украине, скатившись до борьбы с финнами за 2-е место, с осечками против казахов. А ведь лидеры стареют, Пьянича, например, и вовсе не позвали сейчас, да и на Джеко возраст сказывается. С другой стороны, в прошлогодней Лиге Наций получилось, на уровне середняков, очень неплохо себя проявить. Подопечные Фарука Хаджибегича набрали 11 очков в 5 первых матчах (из которых 4 - с финнами). Так что благодушно напоследок позволили себя обыграть румынам - тем, впрочем, это не помогло подняться с последней позиции в квартете.

Исландия

Сборная очень резко пробилась в число топовых. Ранее представитель небольшого, отдаленного и холодного, острова был максимум середняком. Но за счет золотого поколения и поставленной игры ледяные смогли по-настоящему выстрелить, пробившись на Евро-2016, и даже дошли там до четвертьфинала. Дальше был дебют и на чемпионате мира, но там не вышли из группы (хотя и начинали там с почетной ничьей против Аргентины). Дальше были в основном неудачи. Достаточно напомнить, что в прошлом сезоне подопечные Арнара Видарссона даже в Лиге Наций ни разу не выиграли - все 4 поединка, и с Израилем, и с Албанией, заканчивались строго ничьими. И даже в товарищеских матчах, с противниками калибра Сан-Марино и Венесуэлой, выигрывали минимально, по 1-0.

Статистика личных встреч

Это будет первый очный поединок между данными национальными командами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в этом поединке на своем поле выиграют боснийцы. Но, в любом случае, поединок не будет зрелищным - ставим на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,727.

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Источник Sport.ua
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