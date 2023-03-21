Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Сидорчук ночью книжки читает. Тренером станет»
Чемпионат Европы
21 марта 2023, 22:16 | Обновлено 21 марта 2023, 22:26
241
2

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Сидорчук ночью книжки читает. Тренером станет»

Виталий пошутил в поезде во время переезда из Киева в Польшу на пути в Англию

21 марта 2023, 22:16 | Обновлено 21 марта 2023, 22:26
241
2
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Сидорчук ночью книжки читает. Тренером станет»
vZbirna. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Буяльский в поезде во время переезда из Киева в Польшу на пути в Англию пошутил по поводу Сергея Сидорчука:

«Сергей ночью не спал. У него уже очень большой футбольный возраст, он ночью уже не спит, а читает книжки. Готовится к тренерской карьере».

Сборная Украины прибыла в Лондон и готовится к матчу квалификации Евро-2024 против команды Англии, который пройдет 26 марта.

По теме:
Босния и Герцеговина – Исландия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024
База или стадион? Стало известно, когда начнется матч Украины и Брентфорда
ВИДЕО. Тренировка от Ротаня. Сборная сыграла в теннисбол в Лондоне
сборная Украины по футболу Виталий Буяльский Сергей Сидорчук Евро-2024 юмор Англия - Украина
Источник vZbirna
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера
Футбол | 21 марта 2023, 18:57 0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового главного тренера

Команду возглавил Хосе Луис Мендилибар

ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера
Футбол | 21 марта 2023, 09:35 28
ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера
ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера

Ветеран сборной Украины не теряет чувства юмора

Тренер Айнтрахта может заменить Анчелотти в Реале
Футбол | 21.03.2023, 17:28
Тренер Айнтрахта может заменить Анчелотти в Реале
Тренер Айнтрахта может заменить Анчелотти в Реале
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Футбол | 21.03.2023, 09:54
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
Футбол | 21.03.2023, 19:21
Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
да быстрее бы уже, чтобы перестал нас мучить
Ответить
0
Remark
Чтение книг - это не особо важный критерий в тренерстве. Если вообще критерий.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
20.03.2023, 21:11 2
Бокс
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
19.03.2023, 23:59 14
Футбол
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
20.03.2023, 09:15
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
19.03.2023, 18:05 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
20.03.2023, 19:03
Баскетбол
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
20.03.2023, 21:37
Футбол
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
20.03.2023, 20:40 9
Футбол
Против рашистов. Финляндия отменила турнир в знак протеста в адрес FIE
Против рашистов. Финляндия отменила турнир в знак протеста в адрес FIE
20.03.2023, 15:37 12
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности