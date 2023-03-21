Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Сидорчук ночью книжки читает. Тренером станет»

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Буяльский в поезде во время переезда из Киева в Польшу на пути в Англию пошутил по поводу Сергея Сидорчука:

«Сергей ночью не спал. У него уже очень большой футбольный возраст, он ночью уже не спит, а читает книжки. Готовится к тренерской карьере».

Сборная Украины прибыла в Лондон и готовится к матчу квалификации Евро-2024 против команды Англии, который пройдет 26 марта.