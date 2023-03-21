Чемпионат Европы21 марта 2023, 22:16 | Обновлено 21 марта 2023, 22:26
241
2
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Сидорчук ночью книжки читает. Тренером станет»
Виталий пошутил в поезде во время переезда из Киева в Польшу на пути в Англию
21 марта 2023, 22:16 | Обновлено 21 марта 2023, 22:26
241
2
Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Буяльский в поезде во время переезда из Киева в Польшу на пути в Англию пошутил по поводу Сергея Сидорчука:
«Сергей ночью не спал. У него уже очень большой футбольный возраст, он ночью уже не спит, а читает книжки. Готовится к тренерской карьере».
Сборная Украины прибыла в Лондон и готовится к матчу квалификации Евро-2024 против команды Англии, который пройдет 26 марта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 марта 2023, 18:57 0
Команду возглавил Хосе Луис Мендилибар
Футбол | 21 марта 2023, 09:35 28
Ветеран сборной Украины не теряет чувства юмора
Футбол | 21.03.2023, 17:28
Футбол | 21.03.2023, 09:54
Футбол | 21.03.2023, 19:21
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
да быстрее бы уже, чтобы перестал нас мучить
Чтение книг - это не особо важный критерий в тренерстве. Если вообще критерий.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.03.2023, 21:11 2
19.03.2023, 23:59 14
20.03.2023, 09:15
19.03.2023, 18:05 10
20.03.2023, 19:03
20.03.2023, 21:37
20.03.2023, 20:40 9
20.03.2023, 15:37 12