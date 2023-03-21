Неудобная соперница. С кем сыграет Завацкая в 1/8 финала турнира в Словении

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 267) узнала соперницу в 1/8 финала 40-тысячника в Мариборе (Словения).

Украинка встретится с Ребеккой Шрамковой (Словакия, WTA 276). В предыдущем раунде соревнований она выиграла у Елены-Габриэлы Рузе (Румыния, WTA 145) в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

Завацкая и Шрамкова ранее играли между собой два раза. Все два встречи остались за Ребеккой. Представительница Словакии обыгрывала украинку на 60-тысячнике во французском Андрезье-Бутеон в 2020 году и на турнире серии WTA 125 в Карлсруэ (Германия) в 2021 году.

Катарина стартовала на соревнованиях в Мариборе со 2-го раунда квалификации, где она обыграла Екатерину Яшину. В 1/16 финала турнира Завацкая выиграла у Тены Лукас.