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  4. Неудобная соперница. С кем сыграет Завацкая в 1/8 финала турнира в Словении
ITF
21 марта 2023, 21:36 |
209
0

Неудобная соперница. С кем сыграет Завацкая в 1/8 финала турнира в Словении

Катарина встретится с Ребеккой Шрамковой

21 марта 2023, 21:36 |
209
0
Неудобная соперница. С кем сыграет Завацкая в 1/8 финала турнира в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 267) узнала соперницу в 1/8 финала 40-тысячника в Мариборе (Словения).

Украинка встретится с Ребеккой Шрамковой (Словакия, WTA 276). В предыдущем раунде соревнований она выиграла у Елены-Габриэлы Рузе (Румыния, WTA 145) в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

Завацкая и Шрамкова ранее играли между собой два раза. Все два встречи остались за Ребеккой. Представительница Словакии обыгрывала украинку на 60-тысячнике во французском Андрезье-Бутеон в 2020 году и на турнире серии WTA 125 в Карлсруэ (Германия) в 2021 году.

Катарина стартовала на соревнованиях в Мариборе со 2-го раунда квалификации, где она обыграла Екатерину Яшину. В 1/16 финала турнира Завацкая выиграла у Тены Лукас.

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Ребекка Шрамкова Катарина Завацкая ITF Марибор
Источник Sport.ua
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