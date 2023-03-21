ITF21 марта 2023, 13:05 |
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Завацкая обыграла хорватку в первом круге турнира ITF в Словении
Катарина оказалась сильнее Тены Лукас
21 марта 2023, 13:05 |
261
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№267 WTA) стартовала с победы основе турнира ITF W40 в Мариборе (Словения).
В матче первого раунда основы украинка, которая стартовала в квалификации, в двух сетах переиграла Тену Лукас из Хорватии (№229 WTA).
Марибор. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Тена Лукас (Хорватия) – 6:2, 7:6(5)
В следующем раунде Завацкая сыграет против победительницы матча Елена Габриэла Русе (Румыния) – Ребекка Шрамкова (Словакия).
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