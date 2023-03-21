Завацкая обыграла хорватку в первом круге турнира ITF в Словении

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№267 WTA) стартовала с победы основе турнира ITF W40 в Мариборе (Словения).

В матче первого раунда основы украинка, которая стартовала в квалификации, в двух сетах переиграла Тену Лукас из Хорватии (№229 WTA).

Марибор. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Тена Лукас (Хорватия) – 6:2, 7:6(5)

В следующем раунде Завацкая сыграет против победительницы матча Елена Габриэла Русе (Румыния) – Ребекка Шрамкова (Словакия).