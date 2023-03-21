Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая обыграла хорватку в первом круге турнира ITF в Словении
ITF
21 марта 2023, 13:05 |
261
1

Завацкая обыграла хорватку в первом круге турнира ITF в Словении

Катарина оказалась сильнее Тены Лукас

21 марта 2023, 13:05 |
261
1
Завацкая обыграла хорватку в первом круге турнира ITF в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№267 WTA) стартовала с победы основе турнира ITF W40 в Мариборе (Словения).

В матче первого раунда основы украинка, которая стартовала в квалификации, в двух сетах переиграла Тену Лукас из Хорватии (№229 WTA).

Марибор. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Тена Лукас (Хорватия) – 6:2, 7:6(5)

В следующем раунде Завацкая сыграет против победительницы матча Елена Габриэла Русе (Румыния) – Ребекка Шрамкова (Словакия).

По теме:
Завацкая разгромила россиянку на старте 40-тысячника в Словении
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
Рейтинг WTA. Калинина, Костюк и Киченок обновили личные рекорды
Катарина Завацкая Тена Лукас ITF Марибор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри
Бокс | 21 марта 2023, 10:15 1
Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри
Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри

Гарет Дэйвис считает, что стороны уже согласовали проведение поединка

Украинец сенсационно вышел в основу турнира в Испании, выиграв у француза
Теннис | 20 марта 2023, 17:58 0
Украинец сенсационно вышел в основу турнира в Испании, выиграв у француза
Украинец сенсационно вышел в основу турнира в Испании, выиграв у француза

Александр Брайнин успешно выступает на челленджере в Лес-Франкесес-дель-Вальесе

ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
Баскетбол | 20.03.2023, 19:03
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
Футбол | 20.03.2023, 21:37
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
ФОТО. Жена Икарди представила собственную коллекцию нижнего белья
Футбол | 21.03.2023, 09:20
ФОТО. Жена Икарди представила собственную коллекцию нижнего белья
ФОТО. Жена Икарди представила собственную коллекцию нижнего белья
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andrey_1992
Умнічка!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.03.2023, 01:00 2
Биатлон
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
20.03.2023, 14:57 29
Теннис
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
19.03.2023, 12:19
Бокс
Сборная Украины отправилась в Лондон
Сборная Украины отправилась в Лондон
20.03.2023, 13:15 28
Футбол
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
19.03.2023, 19:11 28
Футбол
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
20.03.2023, 21:11 1
Бокс
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
20.03.2023, 00:40 1
Футбол
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
20.03.2023, 02:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности