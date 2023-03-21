Украина. Премьер лига21 марта 2023, 21:23 | Обновлено 21 марта 2023, 21:33
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База или стадион? Стало известно, когда начнется матч Украины и Брентфорда
Контрольный поединок пройдет в Англии 23 марта в 19:00
21 марта 2023, 21:23 | Обновлено 21 марта 2023, 21:33
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Стало известно, в какое время начнется товарищеский матч между сборной Украины и английским клубом «Брентфорд».
Контрольный поединок пройдет 23 марта в 19:00 по киевскому времени, информирует журналист Владимир Зверов.
Место проведения – стадион или тренировочная база лондонского клуба – пока не определено, идут консультации.
От места проведения спарринга зависит, будет ли организована трансляция товарищеского матча.
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