База или стадион? Стало известно, когда начнется матч Украины и Брентфорда

Стало известно, в какое время начнется товарищеский матч между сборной Украины и английским клубом «Брентфорд».

Контрольный поединок пройдет 23 марта в 19:00 по киевскому времени, информирует журналист Владимир Зверов.

Место проведения – стадион или тренировочная база лондонского клуба – пока не определено, идут консультации.

От места проведения спарринга зависит, будет ли организована трансляция товарищеского матча.