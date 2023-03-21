Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ротань живет футболом, живет игрой с Англией»

Полузащитник сборной Украины по футболу Тарас Степаненко рассказал пресс-службе УАФ о подготовке к матч квалификации к Евро-2024 против Англии:

«Многих ребят я не видел с конца сентября. Потому вчера много общались, причем даже на обеде и ужине. Я всегда рад находиться в сборной, встречать друзей, разговаривать и узнавать, как у них дела.

Мы работаем сейчас на тренировочном поле «Брентфорда», и я могу сказать, что это настоящая европейская база. Небольшая, но главное – есть отличные газоны, хороший фитнес-зал, то есть все, что нужно для футбола.

В Европе сейчас везде делают такие уютные базы, где сконцентрировано все для занятий футболом. А поскольку «Брентфорд» выступает в английской Премьер-лиге, разумеется, у него хорошие условия. Мы всем довольны. Для этого времени года состояние газона отличное, ведь мы видим, что в чемпионате Украины хороших полей сейчас не так много. Здесь поле нельзя сказать, что идеальное, но по 10-балльной шкале где-то на семерку будет.

Первая тренировка под руководством Руслана Ротаня была направлена на то, чтобы ребята, много игравшие в последнее время, возобновились. Кроме того, у нас вчера была достаточно длинная дорога. Те, кто был занят меньше, поиграли в футбол и отработали тактические упражнения. Времени до матча с Англией у нас мало, а Ротань должен лучше нас подготовить. Поэтому дальше все будет насыщеннее, ведь он должен сплотить коллектив после долгого перерыва и внедрить свое видение футбола.

Он достаточно активный тренер, молодой и энергичный, который много лет играл в футбол и вот перешел на тренерскую работу. Ротань уже имеет свой опыт, поэтому понимает, что сейчас он руководитель национальной команды, и осознает, какая на нем ответственность. Он живет футболом, живет игрой с Англией, а мы все готовы ему помочь. Прилетели поддержать команду даже некоторые травмированные игроки. Делаем все, чтобы получить хороший результат».

Матч отбора к Евро-2024 между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в Лондоне на «Уэмбли». Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.