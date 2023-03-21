Чемпионат Европы21 марта 2023, 18:28 |
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ФОТО. Ярмоленко работает. Сборная Украины провела тренировку в Лондоне
Успел ли лидер команды полностью восстановиться?
21 марта 2023, 18:28 |
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Во вторник сборная Украины провела первую тренировку в Лондоне, где команда Руслана Ротаня готовится к стартовому матчу отбора Евро-2024 против Англии.
Судя по фотографиям со сбора, вингер Андрей Ярмоленко участвует в командной тренировке. Последние недели игрок «Аль-Айна» пропускал из-за травмы.
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