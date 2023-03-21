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  4. ФОТО. Ярмоленко работает. Сборная Украины провела тренировку в Лондоне
Чемпионат Европы
21 марта 2023, 18:28 |
1858
0

ФОТО. Ярмоленко работает. Сборная Украины провела тренировку в Лондоне

Успел ли лидер команды полностью восстановиться?

21 марта 2023, 18:28 |
1858
0
ФОТО. Ярмоленко работает. Сборная Украины провела тренировку в Лондоне
УАФ

Во вторник сборная Украины провела первую тренировку в Лондоне, где команда Руслана Ротаня готовится к стартовому матчу отбора Евро-2024 против Англии.

Судя по фотографиям со сбора, вингер Андрей Ярмоленко участвует в командной тренировке. Последние недели игрок «Аль-Айна» пропускал из-за травмы.

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сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Англия - Украина
Источник Sport.ua
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