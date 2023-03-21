Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье стремится выйти в УПЛ»
Украина. Первая лига
21 марта 2023, 19:33 |
461
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье стремится выйти в УПЛ»

Ждем команду из Житомира в элите

21 марта 2023, 19:33 |
461
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье стремится выйти в УПЛ»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Наставник лидера Первой лиги «Полесья» Юрий Калитвинцев рассчитывает, что команда сумеет повыситься в классе, чтобы в новом сезоне выступать в УПЛ.

– В Турции вы второй год подряд принимали участие в Winter Cup. Как вам турнир?
– Очень нравится. На сборах очень тяжело мотивировать на работу в контрольных матчах. Во время турнира нужно думать о наборе очков, турнирном значении. Качество команд хорошее. Вижу, как ребята готовятся. Для нас эти поединки, как официальные матчи. Выходит, что до старта второй части сезона мы уже провели три официальных игры.

– Как вам «Полесье» на фоне представителей УПЛ?
– Мы стремимся в УПЛ. Поэтому было важно почувствовать этот уровень.

– «Полесье» – фаворит Первой лиги. Не боитесь расслабленности или отсутствия мотивации в своей команде?
– Нет. Имеем по 16 очков с «Оболонью». Никакого отрыва нет. Мы нацелены на первую строчку. 3-4 место отстают на 8 очков. Мы еще ничего не добились и не гарантировали. Вся борьба впереди. Расслабляться рано. О потере мотивации можно говорить, только когда что-то уже добыто. Поэтому я спокоен за свою команду.

По теме:
Николай МАТВИЕНКО: «Я в Шахтере уже 13 лет, для меня это не просто клуб»
ОФИЦИАЛЬНО. Бессмертный – новый-старый главный тренер Львова
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье не интересовалось Супрягой и Андриевским»
Полесье Житомир Юрий Калитвинцев Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Некоторые тренеры сборной не рассчитывали на меня»
Футбол | 21 марта 2023, 13:47 3
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Некоторые тренеры сборной не рассчитывали на меня»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Некоторые тренеры сборной не рассчитывали на меня»

Полузащитник «Динамо» рад вернуться в национальную команду

Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Футбол | 21 марта 2023, 07:38 10
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду

Титулованный бразилец даже за решеткой наслаждается футболом

Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Футбол | 21.03.2023, 09:54
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
ФОТО. Ярмоленко работает. Сборная Украины провела тренировку в Лондоне
Футбол | 21.03.2023, 18:28
ФОТО. Ярмоленко работает. Сборная Украины провела тренировку в Лондоне
ФОТО. Ярмоленко работает. Сборная Украины провела тренировку в Лондоне
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
Футбол | 20.03.2023, 21:37
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
20.03.2023, 12:23 1
Биатлон
Сборная Украины отправилась в Лондон
Сборная Украины отправилась в Лондон
20.03.2023, 13:15 28
Футбол
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
19.03.2023, 23:59 14
Футбол
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
20.03.2023, 09:15
Бокс
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
20.03.2023, 07:16 2
Бокс
ФОТО. Звездная девушка-боец снялась топлес
ФОТО. Звездная девушка-боец снялась топлес
20.03.2023, 02:02 2
MMA
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
21.03.2023, 11:50 7
Футбол
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
20.03.2023, 20:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности