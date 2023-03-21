Очередной сенсации не случилось. Украинец завершил выступления в Испании

Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 889) в 1/16 финала хардового челленджера в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания) уступил Даниэлю Коксу (Великобритания, ATP 425) в двух сетах за 2 часа и 11 минут.

ATP Лес-Франкесес-дель-Вальес. Хард. 1/16 финала

Александр Брайнин (Украина) [Q] – Даниэль Кокс (Великобритания) [Q] – 6:7 (4:7), 5:7

Брайнин попал в основу испанского челленджера через квалификацию, где он выиграл оба матча в статусе андердога. С Даниэлем Александр также считался аутсайдером, однако смог дать бой. В первой партии украинец побеждал со счетом 5:2, а во второй 4:4 (40:15) на подаче Кокса.