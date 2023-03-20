ATP20 марта 2023, 17:58 | Обновлено 20 марта 2023, 17:59
405
0
Украинец сенсационно вышел в основу турнира в Испании, выиграв у француза
Александр Брайнин успешно выступает на челленджере в Лес-Франкесес-дель-Вальесе
20 марта 2023, 17:58 | Обновлено 20 марта 2023, 17:59
405
0
Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 889) вышел в основу хардового челленджера в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания).
В финале квалификации украинец обыграл Робина Бертана (Франция, ATP 419) в трех сетах за 2 часа и 32 минуты.
ATP челленджер Лес-Франкесес-дель-Вальес. Хард. Финал квалификации
Александр Брайнин (Украина) – Робен Бертан (Франция) – 3:6, 6:4, 6:3
В предыдущем раунде отбора Александр выиграл у Альберто Кампоса. В двух матчах квалификации Брайнин считался аутсайдером.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
MMA | 20 марта 2023, 02:02 1
Пейдж Ванзант порадовала подписчиков горячим фото
Футбол | 20 марта 2023, 13:13 3
Самые интересные события 18-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Теннис | 19.03.2023, 22:49
Биатлон | 20.03.2023, 01:00
Бокс | 20.03.2023, 09:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.03.2023, 07:16 2
19.03.2023, 16:50 2
18.03.2023, 19:11 29
18.03.2023, 20:01 23
19.03.2023, 12:19
19.03.2023, 14:54 2
19.03.2023, 06:30
18.03.2023, 21:38 16