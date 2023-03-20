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ATP
20 марта 2023, 17:58 | Обновлено 20 марта 2023, 17:59
405
0

Украинец сенсационно вышел в основу турнира в Испании, выиграв у француза

Александр Брайнин успешно выступает на челленджере в Лес-Франкесес-дель-Вальесе

20 марта 2023, 17:58 | Обновлено 20 марта 2023, 17:59
405
0
Украинец сенсационно вышел в основу турнира в Испании, выиграв у француза
ФТУ. Александр Брайнин

Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 889) вышел в основу хардового челленджера в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания).

В финале квалификации украинец обыграл Робина Бертана (Франция, ATP 419) в трех сетах за 2 часа и 32 минуты.

ATP челленджер Лес-Франкесес-дель-Вальес. Хард. Финал квалификации

Александр Брайнин (Украина) – Робен Бертан (Франция) – 3:6, 6:4, 6:3

В предыдущем раунде отбора Александр выиграл у Альберто Кампоса. В двух матчах квалификации Брайнин считался аутсайдером.

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ATP Лес-Франкесес-дель-Вальес Александр Брайнин
Источник Sport.ua
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