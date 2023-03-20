Украинец сенсационно вышел в основу турнира в Испании, выиграв у француза

Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 889) вышел в основу хардового челленджера в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания).

В финале квалификации украинец обыграл Робина Бертана (Франция, ATP 419) в трех сетах за 2 часа и 32 минуты.

ATP челленджер Лес-Франкесес-дель-Вальес. Хард. Финал квалификации

Александр Брайнин (Украина) – Робен Бертан (Франция) – 3:6, 6:4, 6:3

В предыдущем раунде отбора Александр выиграл у Альберто Кампоса. В двух матчах квалификации Брайнин считался аутсайдером.