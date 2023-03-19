Украинский теннисист неожиданно пробился в финал отбора к турниру в Испании

Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 928) сенсационно вышел в финал квалификации хардового челленджера в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания).

В первом раунде отбора к турниру 23-летний украинец обыграл Альберто Кампоса (Испания, ATP 451) в двух сетах за 1 час и 23 минуты.

ATP челленджер Лес-Франкесес-дель-Вальес. Хард. Квалификация

Александр Брайнин (Украина) – Альберто Кампос (Испания) – 6:3, 6:4

Отметим, что перед началом поединка Александр считался аутсайдером встречи.

В финале квалификации Брайнин встретится с Робином Бертаном из Франции.