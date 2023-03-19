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ATP
19 марта 2023, 19:06 | Обновлено 19 марта 2023, 19:12
408
0

Украинский теннисист неожиданно пробился в финал отбора к турниру в Испании

Александр Брайнин в двух сетах обыграл Альберто Кампоса

19 марта 2023, 19:06 | Обновлено 19 марта 2023, 19:12
408
0
Украинский теннисист неожиданно пробился в финал отбора к турниру в Испании
ФТУ. Александр Брайнин

Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 928) сенсационно вышел в финал квалификации хардового челленджера в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания).

В первом раунде отбора к турниру 23-летний украинец обыграл Альберто Кампоса (Испания, ATP 451) в двух сетах за 1 час и 23 минуты.

ATP челленджер Лес-Франкесес-дель-Вальес. Хард. Квалификация

Александр Брайнин (Украина) – Альберто Кампос (Испания) – 6:3, 6:4

Отметим, что перед началом поединка Александр считался аутсайдером встречи.

В финале квалификации Брайнин встретится с Робином Бертаном из Франции.

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Источник Sport.ua
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