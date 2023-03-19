Украинский теннисист неожиданно пробился в финал отбора к турниру в Испании
Александр Брайнин в двух сетах обыграл Альберто Кампоса
Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 928) сенсационно вышел в финал квалификации хардового челленджера в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания).
В первом раунде отбора к турниру 23-летний украинец обыграл Альберто Кампоса (Испания, ATP 451) в двух сетах за 1 час и 23 минуты.
ATP челленджер Лес-Франкесес-дель-Вальес. Хард. Квалификация
Александр Брайнин (Украина) – Альберто Кампос (Испания) – 6:3, 6:4
Отметим, что перед началом поединка Александр считался аутсайдером встречи.
В финале квалификации Брайнин встретится с Робином Бертаном из Франции.
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