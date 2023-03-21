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  4. Первая ракетка Украины Крутых разгромно уступил британцу в Испании
ATP
21 марта 2023, 19:11 |
398
0

Первая ракетка Украины Крутых разгромно уступил британцу в Испании

Алексей не смог справиться с Билли Харрисом, хотя считался фаворитом встречи

21 марта 2023, 19:11 |
398
0
Первая ракетка Украины Крутых разгромно уступил британцу в Испании
ФТУ. Алексей Крутых

Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 167) завершил выступления на хардовом челленджере в Лес-Франкесес-дель-Вальесе (Испания).

В 1/16 финала турнира Крутых в двух сетах проиграл Билли Харрису (Великобритания, ATP 373) за 1 час и 4 минуты.

AТР челленджер Лес-Франкесес-дель-Вальес. Хард. 1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) [3] – Билли Харрис (Великобритания) [Q] – 1:6, 2:6

Отметим, что перед началом поединка Алексей считался фаворитом встречи.

Это был второй матч между Алексеем и Билли. В прошлый раз Крутых в трех партиях выиграл у британца в финале 25-тысячника в Анталье.

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ATP Лес-Франкесес-дель-Вальес Алексей Крутых Билли Харрис
Источник Sport.ua
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