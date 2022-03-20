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Крутых взял титул в Турции, Приходько проиграл финал в Колумбии

Алексей впервые выиграл 25-тысячник ITF

  • 20.03.2022 20:26
  • 387 просмотров
  • 1 комментарий
Крутых взял титул в Турции, Приходько проиграл финал в Колумбии
© ФТУ. Алексей Крутых

Украинские теннисисты Алексей Крутых и Олег Приходько провели финальные матчи в рамках турниров в ITF M25 в Турции и Колумбии.
 
Алексей свой матч за титул выиграл, Олег – проиграл.
 
Для Крутых – это дебютный титул на таком уровне, ранее у него была победа на 15-тысячнике.
 
Анталья. Финал
Алексей Крутых (Украина) – Билли Харрис (Великобритания) – 6:4, 4:6, 6:2

Анапойма. Финал
Олег Приходько (Украина) – Алехо Лоренсо Лингуа Лавальен (Аргентина) – 3:6, 0:6

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    Александр Ад, 20.03.2022 20:37
    +2
    Крутих-молоток,круто!Програв в фіналі тиждень тому.він не опустив рук,знову вийшов в фінал та виграв його!
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