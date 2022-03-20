Крутых взял титул в Турции, Приходько проиграл финал в Колумбии

Украинские теннисисты Алексей Крутых и Олег Приходько провели финальные матчи в рамках турниров в ITF M25 в Турции и Колумбии.



Алексей свой матч за титул выиграл, Олег – проиграл.



Для Крутых – это дебютный титул на таком уровне, ранее у него была победа на 15-тысячнике.



Анталья. Финал

Алексей Крутых (Украина) – Билли Харрис (Великобритания) – 6:4, 4:6, 6:2

Анапойма. Финал

Олег Приходько (Украина) – Алехо Лоренсо Лингуа Лавальен (Аргентина) – 3:6, 0:6