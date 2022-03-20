Крутых взял титул в Турции, Приходько проиграл финал в Колумбии

Украинские теннисисты Алексей Крутых и Олег Приходько провели финальные матчи в рамках турниров в ITF M25 в Турции и Колумбии.
Алексей свой матч за титул выиграл, Олег – проиграл.
Для Крутых – это дебютный титул на таком уровне, ранее у него была победа на 15-тысячнике.
Анталья. Финал
Алексей Крутых (Украина) – Билли Харрис (Великобритания) – 6:4, 4:6, 6:2
Анапойма. Финал
Олег Приходько (Украина) – Алехо Лоренсо Лингуа Лавальен (Аргентина) – 3:6, 0:6
Источник — Sport.ua
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