Маурицио САРРИ: «Моуриньо – выставочный зверь»

Во время воскресного дерби против «Лацио» главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поскандалил с представителями «Орлов». Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри относится к этому спокойно:

«Что поделаешь, он такой, его надо оставить в покое. Жозе – выставочный зверь. И он всегда будет оставаться первым, кто втянет вас в какие-то истории. Но я просто не хочу в них попадать».

Напомним, дерби завершилось победой «Лацио» 1:0.