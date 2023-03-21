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  4. Маурицио САРРИ: «Моуриньо – выставочный зверь»
Италия
21 марта 2023, 17:06 |
621
0

Маурицио САРРИ: «Моуриньо – выставочный зверь»

Тренер «Лацио» – о конфликте с португальцем

21 марта 2023, 17:06 |
621
0
Маурицио САРРИ: «Моуриньо – выставочный зверь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Во время воскресного дерби против «Лацио» главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поскандалил с представителями «Орлов». Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри относится к этому спокойно:

«Что поделаешь, он такой, его надо оставить в покое. Жозе – выставочный зверь. И он всегда будет оставаться первым, кто втянет вас в какие-то истории. Но я просто не хочу в них попадать».

Напомним, дерби завершилось победой «Лацио» 1:0.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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