Италия21 марта 2023, 17:06 |
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Маурицио САРРИ: «Моуриньо – выставочный зверь»
Тренер «Лацио» – о конфликте с португальцем
21 марта 2023, 17:06 |
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Во время воскресного дерби против «Лацио» главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поскандалил с представителями «Орлов». Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри относится к этому спокойно:
«Что поделаешь, он такой, его надо оставить в покое. Жозе – выставочный зверь. И он всегда будет оставаться первым, кто втянет вас в какие-то истории. Но я просто не хочу в них попадать».
Напомним, дерби завершилось победой «Лацио» 1:0.
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