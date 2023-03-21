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Украина. Первая лига
21 марта 2023, 15:39 | Обновлено 21 марта 2023, 15:43
134
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье не интересовалось Супрягой и Андриевским»

Наставник «Полесье» – о зимних трансферах клуба

21 марта 2023, 15:39 | Обновлено 21 марта 2023, 15:43
134
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье не интересовалось Супрягой и Андриевским»
ФК Полесье. Юрий Калитвиннцев

Юрий Калитвинцев опроверг информацию об интересе «Полесья» к двум игрокам «Динамо».

– У «Полесья» зимой не так много новичков. Довольны ли переходами?
– Не хочется революции, а хочется эволюции. Не вижу смысла переходов ради переходов. У нас на сегодня сбалансированная команда. Мы не стоим на месте. Селекция – это круглосуточный вопрос. Если игрок будет такого же уровня, как и наши игроки, то для ротации он нам не нужен. Если будем брать футболиста, то он должен быть на голову сильнее игрока, который находится в команде.

– На какой позиции видите новичка из ФК «Львов» Бориса Крушинского?
– Это большая удача - подписать универсального футболиста. Он может не просто закрыть разные позиции, но сыграть на них качественно. Сейчас я вижу его в середине поля.

– Зимой в «Полесье» сватали динамовцев Влада Супрягу и Александра Андриевского. Был ли к ним действительно интерес?
– Я честно скажу и открыто: мы не вели переговоры с этими футболистами.

– За период вашей работы в «Полесье» иностранцев не было. Это ваша позиция или так складывается?
– Я не смотрю на возраст и страну. Кроме россии и стран, которые ее поддерживают. На сегодняшний день я не вижу иностранца, который бы был сильнее наших футболистов. Это не значит, что в будущем легионеров в «Полесье» не будет. Всему свое время.

– Трудно пригласить игрока в Житомир?
– Действительно, с этим проблемы. Для этого мы и собрались, чтобы в будущем о «Полесье» знали. Сейчас уже немало знают. Нужно добиться результата, чтобы люди знали о нашей команде. Чтобы мы их не убеждали, уговаривали, а у них было огромное желание играть в Житомире.

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Юрий Калитвинцев Полесье Житомир Владислав Супряга Александр Андриевский
Источник Sport.ua
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